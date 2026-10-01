Muere a los 100 años Giuseppe Mazzullo, actor que dio voz al entrañable Topo Gigio

MIAMI.- El actor Giuseppe "Peppino" Mazzullo , reconocido por prestar su voz al entrañable personaje infantil Topo Gigio , falleció a los 100 años. Así lo han confirmado diversos medios de comunicación, los cuales aseveran que el hombre murió de causas naturales en su su residencia de Santo Stefano di Briga, en la isla de Sicilia.

Nacido el 6 de junio de 1926 en Messina, Italia, estudió en la Academia de Artes Cinematográficas de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán entre las décadas del 40 y 50.

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La trayectoria del artista italiano sumó más de cuatro décadas. Inició en 1961, cuando se convirtió en la voz original del tierno ratón que conquistó la televisión mundial.

Mazzullo también ayudó a construir la personalidad del personaje creado por Maria Perego y Federico Caldura.

Además de Topo Gigio, el actor también participó en otros proyectos como programas infantiles de la RAI, dio vida a Richetto en Zecchino d’Oro, debutó en el teatro y fundó Piccolissimo Teatro di Messina, donde dirigió la Escuela de Teatro Cómico y Dramático, reseña Il Post.

En 2006, Giuseppe "Peppino" Mazzullo se retiró formalmente de la actuación.