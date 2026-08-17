lunes 17  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Dolly Parton ausente en inauguración de su parque temático por problemas de salud

La cantante contó que se había sentido mareada y deshidratada y señaló que su médico le había aconsejado no viajar para la inauguración

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.&nbsp; &nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada. 

 

AFP / BRIDGET BENNET

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La cantante Dolly Parton, que en mayo canceló su residencia en Las Vegas, suspendió su asistencia a un evento en Tennessee por "problemas de salud", según señala Variety.

La actriz y cantante tenía previsto asistir a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, el parque de atracciones en Tennessee de su propiedad.

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Ausencia

Parton se disculpó en un video grabado "Estoy aquí mismo... Bueno, más o menos. Algo así -señaló en el vídeo- en Nashville, y lo siento, se suponía que debía estar allí en persona, tal como había planeado".

La cantante contó que se había sentido mareada y deshidratada y señaló que su médico le había aconsejado no viajar para la inauguración. "Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", señaló.

"Diviértanse, y nos veremos más adelante", añadió.

En mayo, Parton pospuso su residencia de espectáculos en Las Vegas, que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025.

Dolly Parton, considerada una de las más relevantes cantantes de country de la historia, es también actriz, filántropa y empresaria. El pasado 19 de enero cumplió 80 años.

FUENTE: EFE

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