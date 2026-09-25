Bono reflexiona sobre colaboración con Dolly Parton en "Carnaval de Luz"

En esta foto de archivo tomada el 8 de mayo de 2022, Bono (Paul David Hewson), cantautor irlandés, activista y vocalista principal de la banda de rock U2, saluda a la gente mientras actúa en una estación del metro de Kyiv, que es un refugio antiaéreo, en la capital ucraniana.

MIAMI.- A propósito del lanzamiento del álbum Carnaval de Luz de U2, el líder de la banda irlandesa ha revelado que la leyenda del country, Dolly Parton, accedió a colaborar en el sencillo Torn en medio de su breve lucha contra el cáncer.

En una conversación con Rolling Stone, Bono explicó que la pieza fue grabada en junio, y que le impresionó la fuerza con la que Parton participó. “Cuando se enfermó, se levantó de la cama para cantar esta canción. Y se puede oír”.

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Colaboración

La pieza detalla la ruptura de los lazos familiares y que tiene resonancias más amplias. Sin embargo, el intérprete señaló que tras la muerte de Dolly, no puede escuchar la canción. “Y ahora ni siquiera puedo escucharla”.

El artista de 66 años señaló que intentó convencer a Parton de poner su voz en un proyecto inspirado en la música folclórica de Irlanda; no obstante, Dolly no lo consideró adecuado, y en cambio le ofreció el tema Torn para que lo adaptara a su d¿gusto. Bono terminó reelaborando la letra junto con Johnny McDaid, músico de Snow Patrol, y Parton aceptó cantarla.

“Cantó con toda su alma y no puedo creer que era una mujer de 80 años”, dijo.

Por su parte, Garret “Jacknife” Lee, productor del álbum, dijo a Rolling Stone que a Parton le encantó la canción y que aprobó la mezcla final antes de morir.

“Estaba muy orgullosa de su voz y de la grabación. Le encantó. Estábamos muy nerviosos de que no le gustara o de que se sintiera incómoda, pero le encantó”.

El disco es el decimosexto álbum de estudio de U2 y el primero con material nuevo en nueve años. Saldrá a la venta el 13 de noviembre.