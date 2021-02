Dolly Parton dice que no quiere una estatua en su honor

"Con todo lo que está pasando en el mundo, no creo que sea apropiado ponerme en un pedestal en este momento", dijo la cantante de 75 años de edad.

"Espero, no obstante, que más adelante en el camino, dentro de varios años, o quizás cuando me vaya, si aún sienten que lo merezco, entonces estoy segura de que me erguiré orgullosa en nuestro gran Capitolio estatal como una agradecida nativa de Tennessee", añadió.

Parton, que siempre luchó por mantener la política lejos de su vida pública, anunció recientemente que rechazó dos veces la medalla presidencial de la libertad que el expresidente Donald Trump quería entregarle.

La autora de clásicos como "I Will Always Love You" y el himno de la mujer trabajadora "9 to 5" también dijo que escuchó de Biden en relación a un premio. "No trabajo por esos premios", afirmó.

Más de 25.000 personas firmaron una petición en línea para reemplazar polémicas estatuas confederadas en terreno del Capitolio en Nashville con una estatua de Parton, como propuso el mes pasado un legislador estatal.

Venerada por un abanico de personas de diferentes orígenes y clases sociales, Parton, filántropa de larga data, donó recientemente un millón de dólares a la Universidad Vanderbilt. Los fondos contribuyeron al desarrollo de la vacuna Moderna contra el coronavirus.

Parton, que creció en la pobreza, recaudó en 2016 nueve millones de dólares para preservar la vida silvestre de Tennessee.