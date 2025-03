Dolly Parton revela las condiciones que puso a Sabrina Carpenter para grabar colaboración

Dolly Parton y Sabrina Carpenter en el videoclip "Please, please, please".

MIAMI.- En febrero, Sabrina Carpenter sorprendió a sus seguidores al revelar que el éxito Please Please Please tendría una colaboración con Dolly Parton . Las estrellas unieron sus talentos, grabaron la nueva versión de la canción y el videoclip que ya cuenta con más de once mil visualizaciones en YouTube.

Recientemente, Dolly hizo pública las condiciones en una entrevista que concedió a Billboard, en donde enfatizó que entendía que eran solicitudes importantes pues incidían directamente en la canción.

"Ahora, no maldigo, no hablo mal de Dios, y no digo malas palabras ante la cámara, pero sé que sí me enfado lo suficiente", comentó la estrella.

En este sentido, la adaptación de la composición cambió de decir: "Te lo ruego, no me avergüences hijo de p***", a cantar: "Te lo ruego, no me avergüences como los demás".

Muerte de Carl Dean

Las declaraciones llegan luego de que Dolly Parton despidiera a su esposo, Carl Dean, quien falleció el 3 de marzo en Nashville.

Su amor por Dolly surgió en una lavandería en Nashville, según comentó en 2016 a Entertainment Tonight. "Y ese fue el día en que comenzó mi vida. Mi primer pensamiento fue 'me voy a casar con esa chica'. Mi segundo pensamiento fue '¡Dios mío, qué guapa es!'".

En 1966, Parton y Dean se casaron.

En 1982, Dolly confesó a People que Carl era el amor de su vida. "Carl es el único hombre en mi vida. Me encantaría envejecer con él. Si él muriera primero, tal vez nunca más me casaría. Mi amor es así de profundo".

Pese a la fama que Dolly cosechó, el hombre se mantuvo lejos del foco mediático, pero la artista aseveró que siempre estuvo a su lado apoyándola.

"Él siempre me apoya, siempre y cuando no intente involucrarlo en esto. Siempre ha sido mi mayor fan detrás de escena, pero está en casa", comentó la intérprete a la revista People en 2019.