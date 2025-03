Dolly Parton agradece el apoyo que recibe tras la muerte de su esposo Carl Dean

Con unas sentidas palabras, Parton dijo que las manifestaciones de cariño que recibió significan mucho para ella en este sensible momento.

"Esta es una nota de amor para la familia, los amigos y los fans. Gracias por todos los mensajes, tarjetas y flores que me han enviado para expresar su respeto por la pérdida de mi amado esposo Carl. No puedo comunicarme personalmente con cada uno de ustedes, pero sepan que esto ha significado mucho para mí", escribió la intérprete de 59 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dolly Parton (@dollyparton)

Dean murió a los 82 años el 3 de marzo en Nashville, y sobre este hecho agregó:

"Ahora está en los brazos de Dios y estoy bien con eso. Siempre los amaré", frase que hace referencia a su canción de 1973 I Will Always Love You.

Matrimonio

Carl nació en Nashville en 1942.

Su amor por Dolly surgió en una lavandería en Nashville, según comentó en 2016 a Entertainment Tonight. "Y ese fue el día en que comenzó mi vida. Mi primer pensamiento fue 'me voy a casar con esa chica'. Mi segundo pensamiento fue '¡Dios mío, qué guapa es!'".

En 1966, Parton y Dean se casaron.

En 1982, Dolly confesó a People que Carl era el amor de su vida. "Carl es el único hombre en mi vida. Me encantaría envejecer con él. Si él muriera primero, tal vez nunca más me casaría. Mi amor es así de profundo".

Pese a la fama que Dolly cosechó, el hombre se mantuvo lejos del foco mediático, pero la artista aseveró que siempre estuvo a su lado apoyándola.

"Él siempre me apoya, siempre y cuando no intente involucrarlo en esto. Siempre ha sido mi mayor fan detrás de escena, pero está en casa", comentó la intérprete a la revista People en 2019.