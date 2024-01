Don Omar reflexiona sobre el género con su gira "Back to Reggaetón"

MIAMI.- Don Omar se prepara para el inicio de su gira por Back to Reggaetón, la primera en casi una década, la cual abre el 7 de marzo en el Santander Arena de Reading, Pennsylvania, y se moverá por 25 ciudades de Estados Unidos para, posteriormente, llevar su música a Centroamérica y Europa.

Durante una entrevista con la revista Billboard , el puertorriqueño recordó sus primeras presentaciones y reflexionó sobre cómo ha evolucionado el género desde entonces. Hace 25 años, durante un show en España, El Rey del Reguetón debió cantar Dale Don Dale más de una vez porque no tenía suficiente repertorio.

"¡No tenía repertorio! Cuando hice ‘Dale Don Dale’ yo hacía música por el simple hecho de hacerlo. Yo estaba joseando. Venía de un género tan centrado en Puerto Rico y en la calle, y empiezo a ver que estos temas empiezan a sonar", comentó.

Sin embargo, ahora es diferente. El artista de 45 reconoce que nunca ha tenido la oportunidad de poder cantar todas sus canciones en una presentación, por lo que este tour representa la oportunidad de poder hacerlo.

"Yo nunca he tenido la oportunidad de cantar todo mi repertorio porque nunca tengo tiempo. Este tour nos va a exigir dos horas completas de música. Estoy súper emocionado. Esta oportunidad de llevar 25 años de música alrededor del mundo es súper emocionante", agregó.

Back to Reggaetón

El artista no considera este momento como un regreso a la música, pues aunque no se montaba en un escenario en casi una década, se mantuvo activo en la industria.

No obstante, señala que más que agradecido de poder conectar nuevamente con su público también se siente afortunado de poder compartir tarima con colegas con los que creció en el género y artistas a los que sirvió como inspiración en su camino musical.

"Tengo colegas que me han exigido, ‘a mí no me dejes afuera’. Y lo estoy tratando como un privilegio. Si después de 25 años de carrera tus colegas todavía sienten amor, alegría y un deseo de compartir contigo, algo bien hiciste", manifestó.

Aunque no se ha publicado un cartel de invitados especiales, se espera que Tito El Bambino, Zion & Lennox y Wisin y Yandel, lo acompañen en alguna de las presentaciones.

Para Don Omar, no es un regreso; ha estado sacando música constantemente por los últimos dos años. Sin embargo, dice que es gratificante ver que tantos artistas que lo vieron crecer hoy son estrellas y lo siguen considerando un amigo.

Además de la gira, el productor lanzó el EP homónimo bajo su propio sello discográfico.

Aseveró que aspira poder tener CD del material para compartirlo en el tour con el objetivo de acercar a sus fanáticos.