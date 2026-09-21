Ninel Conde confirma separación del empresario José Ángel González

Ninel Conde asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2021 en Watsco Center el 23 de septiembre de 2021 en Coral Gables, Florida.

MIAMI.- El romance entre Ninel Conde y el empresario venezolano José Ángel González ha llegado a su fin. Así se lo confirmó la actriz al presentador Carlos Aydan, quien hizo pública la noticia en la emisión del programa Pica y se extiende de Telemundo.

“Hay que hablar de Ninel Conde porque, al parecer, atraviesa momentos difíciles en su relación y lo contamos porque es de última hora y ella así lo dejó saber a través de su cuenta de Instagram.

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La artista conocida como el "bombón asesino" publicó en redes una historia a bordo de un avión saliendo de Miami de regreso a la competencia de Top Chef VIP. En la publicación, Ninel Conde asegura que decide amarse y cerrar ciclos.

No obstante, al momento el también presentador de En casa con Telemundo señaló que pudo comunicarse con la artista mexicana, quien le confirmó que hay una separación.

“En efecto, Ninel la verdad había estado atravesando por momentos complicados en su relación y ella misma da a conocer que intentó muchísimo el solucionar estos asuntos, pero al parecer la distancia no jugó a su favor”, informó el periodista.

Romance

En febrero de 2024, People en Español confirmó que Ninel se había casado con José Ángel, con quien ya mantenía una relación desde hacía un año.

“Él la trata súper bien. Ella está feliz y tranquila”, dijo una fuente cercana a la revista.

Aunque la pareja se mostraba feliz, siempre mantuvieron un perfil discreto sin exponer su romance a los medios de comunicación ni las redes sociales. Incluso, fue en marzo de 2024 cuando la intérprete compartió fotos de su pareja, mientras disfrutaban de una escapada romántica en Nueva York.

“Cuando dejas de preocuparte por agradar a los demás y te dedicas a agradar a Dios y a creerle a él… las bendiciones mayores que tú has pedido llegan sin buscarlas”, dijo entonces.