Dos bailarines argentinos se consagran campeones en la gran final del Mundial de Tango

Nicolás Schell y Nair Schinca se besan al consagrarse campeones en el Mundial de Tango.

Nicolás Schell y Nair Schinca ejecutan una pieza de baile en el Mundial del Tango 2026, en Buenos Aires.

BUENOS AIRES.- Dos bailarines argentinos se consagraron campeones mundiales en la categoría tango de escenario en la gran final del Tango BA Mundial 2026, que forma parte del Festival de Tango que concluyó este miércoles en Buenos Aires.

La pareja de baile integrada por Nicolás Schell y Nair Schinca, representantes de la ciudad bonaerense de Merlo, se alzaron con el premio mayor en la categoría tango de escenario, especialidad que combina virtuosismo técnico y despliegue coreográfico.

ESCENA Tango Lovers regresa a los escenarios de EEUU con "Volver"

"Estamos felices. Colapsados, también", dijo Schell en su primera reacción al recibir el premio.

Reconocidos bailarines y coreógrafos en el mundo del tango, Schell y Schinca han integrado desde 2010 importantes elencos de tango de Buenos Aires y, a nivel internacional, han realizado giras por todo el mundo.

Nicolás Schell y Nair Schinca, quienes también son pareja fuera del escenario, son directores artísticos de Tango Lovers, compañía radicada en el sur de Florida que integran desde 2011.

En 2013, la pareja ya había logrado el subcampeonato en la categoría tango escenario del Mundial de Tango de Buenos Aires.

Este martes, la griega Naima Gerasopoulo y el argentino Lucas Gauto se habían consagrado campeones en la categoría tango de pista, que privilegia el estilo más clásico del baile social del tango.

Por su parte, Aldo Adrián Romero y Marcela Pilatti, de Buenos Aires, se impusieron en la categoría tango de pista senior, para mayores de 55 años.

Las finales de la competencia se disputaron en el teatro Gran Rex, de Buenos Aires, donde este miércoles 20 parejas compitieron en la gran final de tango escenario.

Unas 800 parejas de 47 países compitieron en las diversas categorías de esta edición de Tango BA Mundial, organizado por el Ministerio de Cultura de Buenos Aires.

La competencia de baile ha sido una de las actividades destacadas del Tango BA Festival y Mundial de Buenos Aires, que desde el pasado 19 de agosto y hasta este miércoles ofrece una nutrida agenda de espectáculos, con unos 2.000 artistas participantes.

FUENTE: EFE