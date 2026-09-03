jueves 3  de  septiembre 2026
CONCURSOS DE BELLEZA

María Vargas, la representante de México en Miss Universe 2026

La nueva reina de belleza aspira no solo poder figurar entre las favoritas del jurado, también poder suceder a Fátima Boch en el certamen universal

María Vargas, Miss México 2026.

María Vargas, Miss México 2026.

Captura de pantalla/Instagram/missuniverse.mexico
Por Sofía Calvo

MIAMI.- María Vargas, quien portó la banda de Jalisco, se alzó como la sucesora de Fátima Boch en el Miss Universe México 2026.

La joven de 28 años será la representante del país Azteca en el certamen de belleza Miss Universo, a se celebrarse el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

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La modelo conquistó al jurado al exponer su deseo de continuar el legado de Bosch, quien no solo es la soberana universal, sino que se ha posicionado como una defensora de los derechos de las mujeres.

"El pasado noviembre el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando alza la voz; a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron", expresó Vargas sobre el ímpetu de Bosch.

Ahora, la nueva reina de México aspira no solo poder figurar entre las favoritas del certamen universal, también poder suceder a Fátima Bosh como Miss Universo.

Finalistas de Miss México

Previo a alzarse con banda y corona, el certamen evaluó a un top 10 integrado por:

  • Tabasco: Ximena Aranda
  • Nuevo León: Arisbe Cueto
  • Jalisco: María Vargas
  • Morelos: Zayda Ríos
  • Colima: María Zepeda
  • Michoacán: Mariana Macías
  • Guerrero: Fernanda Abaroa
  • Oaxaca: Estefany Luna
  • Veracruz: Génesis Vera
  • Ciudad de México: Ximena Ochoa

Posteriormente, las representantes de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México lograron pasar al top cinco.

El cuadro final lo conforman Mariana Macías, de Michoacán, como primera finalista; Fernanda Abaroa, de Guerrero, como segunda finalista; Génesis Vera, de Veracruz, como tercera finalista; y Ximena Ochoa, de Ciudad de México, en cuarto lugar.

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