jueves 3  de  septiembre 2026
MÚSICA

Presidente de Univision aspira a que Premios Juventud sea un lazo entre música latina y Europa

La entrega de estos premios de la música y la cultura latinas se celebra por vez primera en Marbella, España

La agrupación Reik se presenta en la edición 21 de Premios Juventud desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el 25 de julio de 2024.

La agrupación Reik se presenta en la edición 21 de Premios Juventud desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el 25 de julio de 2024.

Cortesía/Televisa Univision

MARBELLA.- El presidente de Univisión, Nacho Meyer, destaca que "España es un puente natural y de promoción de la música latina hacia toda Europa" y avanza que, aunque no hay nada decidido, varias ciudades españolas podrían ser candidatas a sede de las próximas ediciones de los Premios Juventud, que concede este canal estadounidense en español.

"Sin ninguna duda, queremos volver" a España, dice en una entrevista con EFE antes de la gala de este jueves en la ciudad mediterránea española de Marbella, conocida por su atractivo turístico internacional.

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La entrega de estos premios de la música y la cultura latinas se celebra por vez primera en Europa, y otras ciudades españolas en años próximos podrían ser Sevilla, donde se celebraron los Latin Grammy de 2023, Madrid, Barcelona o Valencia.

Aunque la idea es "rotar", siempre estará en los planes Marbella, donde la experiencia está siendo "magnífica" y los organizadores han recibido "mucho cariño", dice el español Meyer.

El verano "más latino" en Europa

"Hace 23 años nació un premio que celebra la cultura y la juventud, lo que les importa y lo que está de moda" entre los jóvenes, pero la organización se dio cuenta de que no estaba llegando a la juventud allí donde vive, por lo que tomó la decisión de que viajaría por el mundo.

Pasó por Puerto Rico, con "la suerte de ir a Panamá," hasta llegar al sur de España, a Marbella y el festival Starlite. Y él, como español, "con mucho orgullo y mucha honra" pudo alcanzar un acuerdo para trasladar los premios a Europa "en un año histórico porque no es un Premio Juventud normal y corriente".

Este verano, opina, ha sido "el más latino en Europa, con mayor éxito de la música latina" en el continente.

Y el trabajo para que se celebre hoy en Marbella ha sido "de varios años", en unión de Starlite "para pensar y soñar un poco".

Ahora, con vistas a elegir la próxima sede, se trata de "ir a un sitio donde se celebre la cultura y que tenga un propósito", como es el caso de Marbella.

"Este año -precisa-, los Premios Juventud pasan de ser una celebración de una noche a una celebración de una semana entera, que es global", ya que antes pasó por las ciudades norteamericanas de Miami, Houston y Los Ángeles (EE.UU.)

Los galardones reconocen también la labor social de figuras destacadas de la cultura "porque a esta generación joven le importa mucho esta cuestión y le importa más, incluso, que a otras", según Meyer.

Artistas que hacen "cosas extraordinarias"

Con estos galardones, que este año recaerán en artistas como el actor español Antonio Banderas, los cantantes puertorriqueños Marc Anthony y Yandel y el grupo español La Oreja de Van Gogh, se premia su compromiso con las nuevas generaciones, su apoyo a causas sociales y su impacto positivo en la música y en la comunidad.

Como agentes de cambio, son artistas que se han dedicado a "hacer cosas extraordinarias por la sociedad", añade.

"Para la música, la parte social es su mayor responsabilidad porque, lo veas como lo veas -justifica-, la música lo que hace es alimentar al alma, la sana, la nutre, acompaña a la gente en sus momentos alegres, también en sus momentos más difíciles".

Cuando los artistas se suben a un escenario, "realmente están obrando magia, están empujando a un grupo de gente de 10.000 personas, 30.000 personas, 60.000 personas, a sentir algo que son incapaces de sentir en su casa y ese poder de transmitir emoción a través de la música es magia", explica.

La gala ha programado más de 25 actuaciones musicales internacionales en tres horas; la emisión llegará a más de 150 países, con nuevas audiencias en Europa, Asia y África.

Y el principal responsabilidad de la televisión radica en amplificar la magia de la música, ya que es "un vehículo para llegar a más gente", apunta Meyer.

FUENTE: EFE

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