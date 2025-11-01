sábado 1  de  noviembre 2025
Dos nuevos imputados por robo al Louvre tras liberar 3 sospechosos

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. &nbsp;

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.

 

AFP/Dimitar Dilkoff

PARÍS.- Dos de las cinco personas detenidas esta semana por el robo en el museo del Louvre fueron imputadas este sábado, y una de ellas encarcelada, mientras que otras tres fueron puestas en libertad, informaron fuentes cercanas a la investigación.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles.

Esta semana la fiscalía informó de la detención de otros cinco individuos, incluido un presunto asaltante. Sin embargo, uno de ellos fue puesto en libertad el viernes sin cargos, dijeron las abogadas, Sofia Bougrine y Noemie Gorin.

"En estos casos de delitos graves, consideramos que las olas de detenciones se parecen más a redes de deriva", declaró a AFP Bougrine, al subrayar lo que, en su opinión, era el carácter indiscriminado de algunos de los arrestos.

Dos personas más fueron liberadas, según informaron este sábado fuentes policiales, mientras que otras dos fueron imputadas.

Entre ellas, una mujer, de 38 años y residente en el suburbio parisino de La Courneuve, que fue acusada de complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos. Tras comparecer ante el juez, quedó bajo detención preventiva.

Sospechosos

Los dos primeros arrestados por el atraco fueron acusados de robo y conspiración criminal y encarcelados tras admitir "parcialmente" los cargos, declaró esta semana la fiscal de París, Laure Beccuau.

Uno de ellos es un argelino residente en Francia, de 34 años, cuyos restos de ADN fueron encontrados en una de las motocicletas utilizadas para la huida. El otro es un taxista sin licencia, de 39 años, del suburbio de Aubervilliers, al norte de París.

Los ladrones accedieron la mañana del 19 de octubre al Louvre, el museo más visitado del mundo, mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

De momento, el botín, que incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, sigue sin aparecer.

FUENTE: AFP

