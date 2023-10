Drake anuncia pausa en su carrera para concentrarse en su salud

"Probablemente no haré música por un tiempo, seré honesto”, explicó el artista en su programa de radio Table For One. "Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme”, agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drake (@drake)

Drake cierra estudio de grabación

Drake aclaró que no era nada grave y explicó que tiene todo tipo de problemas estomacales desde hace varios años.

También dijo que tenía otras cosas que hacer por personas a las que les formuló promesas, sin dar más detalles.

“Voy a cerrar la puerta del estudio por un rato", indicó el artista. Añadió que le llevaría tal vez un año, tal vez un poco más.

El anuncio del intérprete de 36 años da el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum For All The Dogs y en plena gira.

"Estaba previsto que el pasado 22 de septiembre Drake presentara For All The Dogs, su nuevo álbum, pero finalmente no será hasta el 6 de octubre cuando se estrene el disco. ¡Queda muy poco para que vea la luz!. Este retraso de 15 días en la publicación del disco se ha debido, según ha explicado el propio Drake, a una incompatibilidad entre su gira y terminar el álbum. “Está bien, el dilema al que me enfrento es cancelar los shows para terminar el álbum o completar la misión y lanzar el álbum antes del último show. Les debo todos estos recuerdos que estamos construyendo y, en cualquier lugar que nos hayamos perdido hasta la fecha, seguramente", confesaba el rapero", reseñó el sitio web Los 40.

FUENTE: Redacción con información de AFP