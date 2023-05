Dranoff2 Piano rinde tributo a la música cubana

Dranoff 2 Piano presenta el "Musical Journeys of Cuban Independence".

MIAMI.- Los días 18 y 19 de mayo, en el Miami-Dade County Auditorium, Dranoff2 Piano celebrará la música de Cuba con el concierto Musical Journeys of Cuban Independence, un ciclo de presentaciones que narran la evolución de los ritmos cubanos, desde que la Isla logró su independencia de España, tiempo en el que adoptó sonidos característicos de la cultura europea, hasta su fusión con la música de África occidental que se vuelve afrocubana y nos lleva a obras originales de compositores contemporáneos.

El sonido cubano es el estilo rítmico más influyente en la música mundial en la actualidad. Por ello, Musical Journeys of Cuban Independence culminará con la presentación de una nueva pieza de la leyenda del jazz Chucho Valdés.

La cita inicia con un primer concierto el jueves 18 de mayo, en el que Martín Bejerano, pianista de jazz nominado al Latin Grammy, se unirá al gran pianista cubano Kemuel Roig, al baterista Ignacio Berroa y al bajista Edward Pérez, para presentar Rhythms & Writings of Cuban Independence from Jose Marti to today.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dranoff 2 Piano (@dranoff2piano)

El espectáculo se paseará por varias generaciones de poetas cubanos, con los ritmos y escritos de Cuba desde José Martí hasta hoy. La música, el lenguaje de la independencia y la identidad artística de la Isla, se interpretarán en un recuerdo y celebración multimedia del espíritu cubano y su arte.

El reconocido baterista cubano Ignacio Berroa brindará una charla previa al concierto y una demostración de los grandes ritmos, canciones y estándares de la danza cubana que nos acercan al sonido cubano de la actualidad.

Con motivo de la celebración del 20 de mayo, el viernes 19 se presentará el concierto New Music of Cuban Independence, en el que participará el reconocido pianista cubano de jazz Chucho Valdés. Entre las piezas que Valdés estará tocando destaca el estreno de Suite Afrocubana a Lico Jiménez.

El encuentro también contará con obras contemporáneas originales interpretadas por Martín Bejerano, Kemuel Roig, Roxana Amed, Edward Pérez y Ludwig Alfonso.

Quienes deseen adquirir los boletos pueden hacerlo a través de la página web www.ticketmaster.com o llamando al (305) 547-5414. El costo de las mismas oscilas desde los 5 dólares hasta los 40 dólares.

FUENTE: REDACCIÓN