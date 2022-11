Drexler gana seis Latin Grammy, Rosalía tiene álbum del año

“Quiero dedicarle este premio a todos los que hacen música urbana en español porque han llevado el lenguaje del idioma español hasta lugares del planeta a los que no habíamos llegado nunca”, agregó el músico uruguayo Jorge Drexler, que interpretó la canción en vivo con el roquero británico Elvis Costello.

Bad Bunny, quien no estuvo presente en la ceremonia, era el más nominado de la noche con 10 menciones. Al final se llevó todos los premios de música urbana: Mejor fusión/interpretación urbana por Tití me preguntó; Mejor interpretación de reggaetón por Lo siento BB:/, su canción con Tainy y Julieta Venegas; Mejor canción de rap/hip hop por De museo; Mejor canción urbana por Tití me preguntó y Mejor álbum de música urbana por su omnipresente Un verano sin ti, que esta semana se convirtió en el primer disco en español nominado al Grammy a Álbum del año.

Visiblemente sorprendida al recibir el premio a Álbum del año en los Latin Grammy, Rosalía señaló que Motomami es el disco que más ha tenido que pelear para producirlo. "Pero que tiré pa’ delante y que más alegrías me ha dado”.

fito paez rosalia latin grammy Fito Páez le entrega a Rosalía el premio al álbum del año por "Motomami"en la 23a entrega anual de los Latin Grammy en la Mandalay Bay Michelob Ultra Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas AP/ Chris Pizzello

Rosalía agradeció a Latinoamérica, a España, a su equipo y a al amor de su vida, mientras miraba al artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro, quien la observaba desde la primera fila.

La cantante española, quien también se llevó el Latin Grammy a Mejor álbum de música alternativa por Motomami, tuvo uno de los números musicales más esperados de la ceremonia transmitida en vivo desde la arena Michelob Ultra de Las Vegas. Interpretó Hentai, La fama y su éxito del verano, Despechá, que le bailó a Rauw Alejandro.

Drexler ganó el premio a Grabación del año por Tocarte y el de canción pop (en empate) por La guerrilla de la concordia. Además, conquistó los galardones a Mejor canción alternativa por El día que estrenaste el mundo, Mejor álbum de cantautor por Tinta y tiempo y Mejor canción en lengua portuguesa por Vento sardo, con Marisa Monte.

“Esto es una locura, es una exageración maravillosa”, dijo Drexler al recoger uno de sus premios.

Uno de los momentos más emotivos fue el anuncio de un empate en la categoría de Mejor nuevo artista, el primero en la historia de los Latin Grammy. Primero se nombró a la cantautora cubana Ángela Álvarez, y después la mexicana Silvana Estrada. Álvarez tiene 95 años, Estrada 25 y ambas son amantes de la guitarra.

“Este premio ya era nuestro porque este año best new artist (mejor nuevo artista) fue mayoría de mujeres, así que este premio es de todas”, dijo Estrada. “Y más aún porque tengo aquí a esta señora maravillosa que desde que la vi me sacó las lágrimas... lo que existe es representar para las niñas que vienen, para las generaciones que sepan que vale la pena soñar, luchar y trabajar”.

Álvarez subió al escenario acompañada de su nieto Carlos Álvarez, productor de su álbum debut homónimo. Álvarez recordó a su hija fallecida, María “Marucha”, en sus agradecimientos.

“Yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre”, afirmó. “Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño: aunque la vida es difícil, siempre hay una salida, y con fe y amor lo pueden lograr. Se los prometo que nunca es tarde”.

Momentos-Ángela Álvarez-AFP.jpg La cantante cubano-estadounidense Ángela Álvarez acepta el premio a Mejor artista nuevo en el escenario durante la 23 entrega anual de los Latin Grammy en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada, el 17 de noviembre de 2022. AFP/Valeria Macon

Christina Aguilera encantó al público con su poderosa interpretación, junto a Christian Nodal, de la ranchera Cuando me dé la gana, de su disco Aguilera, que se llevó el premio a Mejor álbum vocal pop tradicional. Al recibir el galardón, la cantante estadounidense de origen ecuatoriano, que no tenía un álbum en español desde Mi reflejo (2000), dijo que había ansiado repetir la experiencia y agradeció a sus fans por acompañarla a lo largo de tantos años.

Tras empatar con Drexler por el premio a Mejor canción pop con Tacones Rojos, el colombiano Sebastián Yatra se llevó el segundo Latin Grammy de su carrera por su álbum Dharma en la categoría Mejor álbum vocal pop.

“Quiero seguir invitando a los compositores a los jóvenes, a toda la gente que haga música, que la música que hagan siempre sea un reflejo de su corazón”, dijo Yatra. “Tenemos tantas cosas que compartirle a este mundo, asegurémonos o tratemos de la mejor forma que siempre sean cosas bonitas”.

Yatra interpretó la versión en español e inglés de su premiada canción con John Legend, en un vistoso número musical con bailarinas con sombreros altos, bastones y, claro, tacones rojos.

Fito Páez cosechó los galardones a Mejor canción de rock por Lo mejor de nuestras vidas y Mejor álbum de pop/rock por Los años salvajes, así como Mejor canción de pop/rock por Babel, que canta junto a Carlos Vives y está incluida en el álbum Cumbiana II del colombiano.

Marco Antonio Solís, la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, interpretó sus éxitos La venia bendita y Se veía venir antes de recibir el premio de manos de Emilio Estefan.

“Tengo mi corazón inundado de gratitud”, señaló Solís. “Hoy nuestra música está en todo el mundo, gracias a Dios... a todos los que están soñando con estar aquí algún día, un abrazo grande y nunca pierdan el aliento, y sobre todo la fe en nuestro amadísimo creador”.

Hacia el final de la ceremonia, Solís cantó su éxito Tu cárcel con su banda, Los Bukis.

Momentos-Marco Antonio Solís-AFP.jpg La Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el músico mexicano Marco Antonio Solís se presenta en el escenario durante la 23 entrega anual de los Latin Grammy en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay en Las Vegas. AFP/Valeria Macon

Marc Anthony dio las gracias a su prometida, la Miss Paraguay Nadia Ferreira, al recibir el premio a Mejor álbum de salsa por Pa’lla voy al inicio de la gala de los Latin Grammy.

“Nadia, gracias por acompañarme y darme lo mejor de ti, por hacerme el hombre más feliz”, dijo Anthony, quien dedicó el galardón al percusionista venezolano Robert Vilera, fallecido recientemente.

La ceremonia inició con un popurrí en honor a Solís en el que participaron los anfitriones, Luis Fonsi, Thalía y Laura Pausini. Más adelante, se les unió como conductora la estrella brasileña Anitta, que también interpretó su tema nominado Envolver.

Entre los artistas con números musicales estuvieron Romeo Santos, con Bebo, y Karol G, con Provenza, además de Rauw Alejandro. Carlos Vives y Camilo cantaron su éxito Baloncito viejo con Silvana Estrada y Nicole Zignago.

Nicky Jam interpretó su éxito El Perdón con dos jóvenes becadas por la Fundación Cultural Latin Grammy. Tras recordar que la música fue una salvación en su vida, el astro puertorriqueño anunció una beca que llevará su nombre, otorgada por la organización cultural, para apoyar a futuras generaciones de músicos.