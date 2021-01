Dua Lipa desea mantener su relación amorosa en privado

"Llevamos ya acumulados muchos recuerdos y experiencias increíbles, y si algún día nos apetece compartir algo con el mundo, pues lo haremos. Pero la verdad es que somos gente muy discreta y valoramos nuestra privacidad. Solo les mostraremos aquello que queramos que vean", dijo Dua Lipa.

Como artista que ha traspasado fronteras, la intérprete de Don't Start Now también habló acerca de su relación con su círculo más cercano. "Mi hogar y mi círculo de amigos son muy normales, y me siento afortunada por ello. La gente de la que me rodeo es la que me conoce desde siempre. Mi trabajo no va a definir nunca mi círculo de personas, y creo que esa es una de las cosas que marcan la diferencia cuando te dedicas a esto", detalló.

Desde que Dua Lipa y Anwar Hadid dieron a conocer su relación, pocos detalles han publicado en sus redes sociales.

En junio de 2020, la joven pareja celebró su primer aniversario en Reino unido, donde la pasaron en confinamiento debido a la pandemia del COVID-19.

En diciembre, la cantante publicó un carrusel de imágenes en su Instagram, en donde aparece junto al modelo celebrando sus navidades.