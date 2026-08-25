martes 25  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Dua Lipa habla de la boda con Callum Turner: "Fue mágico"

Dua y Callum sorprendieron a sus seguidores al contraer matrimonio civil el 30 de mayo en el ayuntamiento Old Marylebone Town Hall de Londres

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

AFP/ Jean Baptiste Lacroix
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A casi tres meses de su boda con el actor Callum Turner, Dua Lipa abordó lo que ha significado para ella ese gran día en su vida. Fue en una entrevista que concedió a Vogue Italia donde la estrella pop reflexionó acerca de la celebración de su amor.

"El día de la boda fue mágico. Recibimos muchos consejos, pero decidimos seguir solo dos de ellos: vivir el día como si fuéramos invitados y buscarnos constantemente entre la multitud, sin perdernos de vista uno al otro. De esa manera, realmente tenemos muchos recuerdos juntos", comentó la artista.

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Dua y Callum sorprendieron a sus seguidores al contraer matrimonio civil el 30 de mayo en el ayuntamiento Old Marylebone Town Hall de Londres. Una semana después, la pareja viajó junto a familiares y amigos a Sicilia, donde el 6 de junio, celebraron su unión durante tres días en Palermo, específicamente en Villa Valguarnera.

La cantante británico albanesa lució un vestido de alta costura de Chanel, diseñado por Matthieu Blazy.

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Gira, vacaciones y amor

La intérprete también compartió con Vogue la presión que en momentos siente al pasar mucho tiempo sin compartir algo en redes sociales.

“Tengo muy claro qué compartir en las redes sociales y qué guardarme para mí misma. Cuando no publico nada durante algunos días, a veces siento un poco de ‘ansiedad por publicar'”.

“Entonces, simplemente elijo las fotos que más me gustan y las publico sin pensar demasiado. Le doy ‘publicar’, cierro la aplicación y me olvido de ello”, agregó.

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Sobre el Radical Optimism Tour, Dua Lipa señaló que le sirvió para dejar a un lado el perfeccionismo cuando decidió que cantaría una canción en el idioma local.

“Nunca lo habría hecho antes; era demasiado perfeccionista. Pero esa es una parte de mí que dejé atrás en mis 20s. Ahora que tengo 31, me importan cosas diferentes, o mejor dicho, cosas que son más humanas y reales. Con el tiempo, he aprendido a perdonarme a mí misma, a ser más indulgente en general. Me encanta la imprevisibilidad de la vida, y debo admitir que ahora me divierto mucho más”.

En este sentido, Dua Lipa habló sobre cómo el amor ha transformado por completo su proceso creativo, algo que podrá disfrutarse en su próximo álbum.

“Cuando era más joven, encontraba mucha más inspiración en la búsqueda y el deseo de amor. El desamor es una emoción muy fuerte y ruidosa. Ahora quiero descubrir qué sucede cuando realmente encuentras el amor. Me interesa la complejidad de una relación, sus aspectos más tranquilos, las cosas pequeñas”.

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