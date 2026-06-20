sábado 20  de  junio 2026
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Dua Lipa comparte fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia

Dua Lipa ha sorprendido con una publicación en Instagram en donde destacan una serie de retratos captados por el lente del fotógrafo David Sim

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

AFP/ Jean Baptiste Lacroix
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Dua Lipa y Callum Turner celebraron su amor por todo lo alto. Primero con una íntima ceremonia civil en Londres y luego con una boda de tres días en Sicilia, Italia, la cual no estuvo exenta de lujos y mucho menos de icónicas personalidades de la industria del entretenimiento y la moda.

Si bien, se habían filtrado algunas fotografías de los espacios en donde la pareja celebraría su "sí, acepto", imágenes oficiales de los novios no se habían compartido.

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Ahora, Dua Lipa ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en Instagram en donde destacan una serie de retratos, captados por el lente del fotógrafo David Sim. El álbum cuenta con fotos románticas de ellos dos en solitario como también de la recepción.

La publicación está acompañada con el mensaje: "Mr & Mrs".

Outfits de la celebración

Para recibir a sus invitados el viernes 5 de junio, Dua Lipa lució un vestido de cuero blanco de Bottega Veneta, según informó Vogue. El modelo era de cuello halter hecho a medida con la espalda descubierta y una con una falda con plumas. La prenda también contó el icónico tejido intrecciato de la casa.

"Completó el look con un bolso de mano a juego con plumas y joyas de oro de Bulgari. En el brunch nupcial del domingo, la recién casada optó por un vestido transparente de Chloé hecho a medida con encaje floral, combinado con un caprichoso bolso con forma de cisne de la misma casa de moda", reseña la revista de moda.

El sábado, el gran día de la pareja, Dua optó por un vestido de alta costura de la casa de moda Chanel, diseñado por Matthieu Blazy y bordado con plumas y cristales.

"El vestido presentaba una intrincada espalda descubierta y terminaba en una amplia cola salpicada de plumas. Lipa también lució un tocado con detalles de plumas y un largo velo bordado".

Trascendió que el vestido se confeccionó a mano con 480,000 abalorios por el Atelier Montex: "y con joyas en en efecto trampantojo que requirieron 1,155 horas de trabajo de costura a cargo de la casa Lesage", agrega el magazine.

El vestido también fue adornado con 25.000 plumas de Lemarié y contó con una cola de dos metros.

Sobre el velo, Vogue detalla que se trató de una pieza de tul de seis metros bordados con abalorios, plumas y apliques de organza cortados a mano.

El look fue culminado con unos zapatos a medida de Massaro elaborados en satén blanco.

Por su parte, el actor Callum Turner se apegó a los clásicos masculinos para este tipo de ceremonias, luciendo un traje a medida de Louis Vuitton.

La cantante publicó en Instagram varias fotos de ella con su nuevo esposo —tomadas por el reconocido fotógrafo David Sims—, así como imágenes de los festejos de la recepción.

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