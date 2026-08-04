Dua Lipa y Callum Turner aparecen por primera vez en la alfombra roja como pareja casada

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

MIAMI.- Dua Lipa y Callum Turner están listos para algo más que una noche de película. La elegante pareja hizo su primera aparición en la alfombra roja como marido y mujer en el estreno en Nueva York de la última película de Turner, One Night Only.

Lipa, de 30 años, lució un vestido de Ferragamo hecho a medida, diseñado por Lorenzo Posocco. El vestido presentaba un escote halter pronunciado con detalle de pañuelo y una falda con una textura única. Completó el look con llamativos pendientes, ear cuffs y una pulsera dorada.

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Turner, de 36 años, optó por un traje cruzado azul marino de Louis Vuitton, combinado con una camisa amarillo pálido y una corbata de rayas marrones y amarillas.

La pareja sonrió radiante mientras posaba para las fotos en la alfombra roja del Teatro SVA de Nueva York.

Turner protagoniza junto a Monica Barbaro esta comedia romántica sobre la única noche del año en que las relaciones sexuales prematrimoniales son legales. La película, dirigida por Will Gluck (conocido por Easy A y Friends with Benefits), se estrena en cines el viernes 7 de agosto.

Boda de ensueño

La estrella del pop y el actor de Eternity se casaron recientemente en una elegante ceremonia en Sicilia, en la histórica Villa Valguarnera, cerca de Palermo, el 6 de junio, después de haberse casado oficialmente con antelación en el Ayuntamiento de Marylebone, en Londres.

La cantante ganadora del premio Grammy compartió en Instagram una serie de fotos íntimas de la impresionante celebración de su boda en Italia el 20 de junio. En las fotos, se puede ver a Lipa luciendo un vestido de novia de alta costura de Chanel hecho a medida, adornado con cristales y plumas.

Los rumores de romance entre Lipa y Turner surgieron por primera vez a principios de 2024 y confirmaron su relación en Instagram en julio de ese mismo año.