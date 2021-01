Dua Lipa luce sus curvas en la portada de "Rolling Stone"

La sesión fotográfica con Dua Lipa se llevó a cabo en Los Angeles.

En los medios y demás portales se han divulgado detalles del momento. David LaChapelle usó sus recuerdos, cuando limpiaba las mesas de Studio54, y los imprimió en la ocasión con la cantante británica.

“Realmente nunca he visto ser bonita o hermosa como una especie de poder. Nunca ha sido algo con lo que me identifique y, sin faltarle el respeto, obviamente, siento que fui un poco defraudado de alguna manera, porque no siento que haya llegado a donde estoy por eso. Soy extremadamente trabajadora y motivada, y siento que esa es la razón por la que llegué a donde estoy, a través de mi arduo trabajo y mi impulso, y solo quería dejar eso en claro porque ha estado jugando en mi mente“, le dijo Dua Lipa a la publicación.