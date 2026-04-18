Dylan Sprouse enfrenta y retiene a intruso durante un intento de robo en su casa

Barbara Palvin y Dylan Sprouse asistieron a una cena privada organizada por PAIGE en Carbone, en Sadelle's, el 10 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York, con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York.

MIAMI.- Dylan Sprouse y su esposa, la supermodelo Barbara Palvin, vivieron un incidente aterrador en su casa. El actor se enfrentó recientemente a un presunto intruso en su mansión de Hollywood Hills, Los Ángeles, según informaron fuentes policiales a TMZ.

Según las mismas fuentes, Barbara llamó al 911 pasada la medianoche, denunciando un intento de robo en su domicilio. Mientras la supermodelo y Sprouse esperaban la llegada de la policía, el actor tomó cartas en el asunto y apuntó con su arma al presunto intruso antes de derribarlo al suelo.

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La estrella de Zack y Cody: Gemelos en Acción retuvo al hombre hasta la llegada de la policía y posteriormente guardó su arma en la funda, detrás de la puerta principal, según TMZ.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha revelado detalles sobre la identidad del sospechoso. Ni Dylan ni Barbara, que se casaron en 2023, han hecho comentarios públicos sobre la situación.

Relación

Aunque Dylan ha dejado claro que protegería a su esposa en cualquier circunstancia, antes ya había elogiado la confianza y la valentía de Barbara, llamándola "una fiera" cuando desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show de 2025 tan solo cuatro semanas después de fracturarse el pie.

"Se toma todo con mucha naturalidad. Es como si dijera: 'Bueno, hoy es el día'. Y yo le digo: 'Pero si llevas meses entrenando. ¿No te da pánico escénico?'", declaró la estrella de After We Collided a E! News en el evento de finales de 2025.