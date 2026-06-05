viernes 5  de  junio 2026
POLÉMICA

Shakira desmiente montaje que la vincula a campaña electoral en Colombia

El diseño incluía un montaje fotográfico en el que la intérprete de Loba aparece en el centro, acompañada por los candidatos de la coalición Pacto Histórico

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de una serie de montajes que vinculaban a Shakira con la campaña electoral de Colombia, la cantante decidió compartir un comunicado oficial en el que desmiente la veracidad de estas imágenes. La polémica incluía un cartel de la coalición Pacto Histórico que apoya a Iván Cepeda para la presidencia

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"Porque Shakira nos enseñó que la educación es fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país y en el mundo. Porque entendemos y promovemos las causas sociales y queremos preservar nuestra biodiversidad...", comenzaba el post compartido en redes que actualmente ya ha sido retirado.

El diseño incluía un montaje fotográfico en el que la intérprete de Loba aparece en el centro, acompañada por ambos candidatos.

Comunicado

Ante esto, la artista internacional compartió un comunicado con la revista ¡HOLA! para desvincularse por completo:

"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña. Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos".

A pesar de su activismo y esfuerzos antropológicos, Shakira siempre ha mantenido una posición neutral respecto a la situación política de su país.

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