viernes 5  de  junio 2026
MÚSICA

Festival de Eurovisión pierde 35 millones de espectadores

También se registró un descenso en la cuota media de audiencia, que fue del 42,62 %, cinco puntos porcentuales menos que el pasado año

El trofeo aparece antes del 68º Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el 11 de mayo en el Malmo Arena, en Malmo, Suecia. &nbsp;

El trofeo aparece antes del 68º Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el 11 de mayo en el Malmo Arena, en Malmo, Suecia.

 

AFP/Agencia de Noticias TT/Adreas Hillergren

GINEBRA.- La 70ª edición del Festival de Eurovisión, celebrada en mayo en Viena y en la que cinco países, incluido España, decidieron no participar por la inclusión de Israel, tuvo una audiencia de 131 millones de personas, 35 millones menos que en su edición de 2025, según los datos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El pasado año, la audiencia fue de 166 millones de espectadores en los 37 países participantes, mientras que en 2026 las mediciones se realizaron en 35 mercados televisivos, excluyendo algunos de pequeño tamaño sin datos de audiencia, según puntualizó la UER.

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Al boicot de RTVE, que tampoco emitió el festival, se unieron Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia, mientras que en esta edición regresaron Moldavia, Rumanía y Bulgaria, esta última ganadora con la canción 'Bangaranga', de la artista Dara.

La pérdida de espectadores no solo se explica por los países que decidieron no participar al hacerlo Israel, ya que según las cifras de la UER también hubo una fuerte caída de 3,8 millones de espectadores en Polonia, de 3,7 millones en Reino Unido o de 3,3 millones en Francia.

Los mayores crecimientos se registraron en Austria, el país anfitrión, y en Australia, que sumaron 2,4 millones de telespectadores más.

Cifras

También se registró un descenso en la cuota media de audiencia, que fue del 42,62 %, cinco puntos porcentuales menos que el pasado año, aunque UER destacó que sigue siendo más del doble de la media habitual para los canales que emiten el certamen.

"La audiencia sigue siendo sólida en un panorama mediático competitivo, una vez tenidos en cuenta los espectadores de los cinco miembros de la UER que decidieron no participar este año", valoró la organización, que agrupa entes audiovisuales públicos de 56 países, incluyendo RTVE.

UER destacó el gran atractivo del certamen entre los jóvenes, con una cuota media de audiencia del 54,8 % entre los de 15 y 24 años, cuatro veces más que la media habitual en los canales emisores.

Los países nórdicos volvieron a mostrar su fidelidad al festival con cuotas de audiencia superiores al 92 % en Finlandia, al 85 % en Suecia, al 83 % en Noruega y del 79 % en Dinamarca.

La organizadora de Eurovisión destacó por otro lado que España fue uno de los países no participantes desde el que más televotos se emitieron, junto a otros como Estados Unidos, México, Canadá, Países Bajos, Irlanda, Turquía o Emiratos Árabes Unidos.

FUENTE: EFE

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