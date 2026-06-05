viernes 5  de  junio 2026
MÚSICA

Cantante Veruska Verdú regresa a Venezuela junto a Sin Bandera

Radicada desde hace algunos años en Lima, Verdú ha construido una carrera meteórica tras su participación en el programa La Voz Perú

La cantante venezolana Veruska Verdú

La cantante venezolana Veruska Verdú

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La potente voz, sabor y arrollador carisma de Veruska Verdú están de vuelta en casa. Tras consolidarse como una de las artistas más brillantes de la música latina en la actualidad, la cantante regresa a Venezuela como invitada especial de la banda Sin Bandera para formar parte de su esperada gira nacional.

Radicada desde hace algunos años en Lima, Perú, Verdú ha construido una carrera meteórica que la ha llevado a ser bautizada por la crítica internacional como "La nueva voz de la música latina".

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Su salto definitivo a la palestra continental ocurrió tras su participación en el prestigioso programa La Voz Perú, donde conmovió con su magistral interpretación de Raíces del festejo en las audiciones a ciegas, logrando voltear las cuatro sillas de los entrenadores.

A lo largo de la competencia, Veruska se convirtió en la única extranjera en llegar a la gran final del formato, alcanzando el tercer lugar absoluto.

Fue precisamente en ese escenario donde su camino se cruzó con el del cantautor argentino-mexicano Noel Schajris, integrante de Sin Bandera, quien fungió como su mentor, se declaró un admirador confeso de su talento y se convirtió en su gran padrino musical.

Hoy, esa complicidad artística se transforma en un hito para la carrera de la venezolana, al ser la invitada de honor para abrir los fuegos en el tour que traerá a Sin Bandera de vuelta a los principales escenarios del país este próximo mes de junio.

Ascenso Internacional

Nacida en Caracas pero criada con el repique de tambores de La Balsa, en Barlovento, Veruska Verdú lleva el ritmo en las venas. Su versatilidad le permite navegar con absoluta maestría entre la salsa brava, el bolero, la música afrocaribeña y el jazz.

Antes de internacionalizar su propuesta, la cantante construyó un impecable prestigio en el país, llegando a ser una de las solistas estelares de la prestigiosa Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Alberto Vergara, así como descollante solista en diversos espectáculos que le dieron notoriedad nacional.

Reencuentro

Para la joven sonera, este regreso representa un momento emotivo en su carrera.

"Volver a mi tierra es un regalo muy grande. Estoy feliz y emocionada de reencontrarme con el público venezolano, de sentir su calor y mostrar en mi propia casa cuánto he crecido como artista. Compartir escenario con Sin Bandera es un honor inmenso y volver a cantar para mi gente gracias a ellos, realmente me llena el alma", expresa Verdú.

El paso de Veruska por el país comprende una serie de fechas estelares que incluyen el tour de Sin Bandera, así como dos exclusivas e íntimas descargas en la capital.

Asimismo, adelantó que esta visita es solo el inicio de una estrecha relación con los escenarios locales en los próximos meses.

"Esta gira es un maravilloso abreboca. Ya nos encontramos trabajando en la preproducción para regresar a finales de año con mi propia orquesta y ofrecer presentaciones en varias ciudades del país".

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