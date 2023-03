Ed Sheeran anuncia su álbum "Subtract"

El disco está coescrito y producido por Aaron Dessner de The National, y el mismo Sheeran lo cataloga como el álbum acústico perfecto, pues se evidencia su evolución musical y cómo la música se convirtió en una terapia en medio de la turbulencia que vivía.

“Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribía sin pensar en cómo serían las canciones, simplemente escribía lo que me salía”, reza el escrito.

Para Ed Sheeran el 2022 se convirtió en una inesperada tormenta que cambió sus planes y lo motivó a escribir un álbum íntimo.

“A mi mujer embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal (Edwards), un hermano para mí, murió repentinamente y yo me vi ante un tribunal defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Entré en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentía que me ahogaba, con la cabeza bajo la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir a tomar aire”.

Aseguró que Suctract es el resultado de lo que vivió y la manera más genuina y auténtica en la que trata de darle sentido a las experiencias vividas.

“Como artista, no creía que pudiera presentar al mundo un trabajo que no representara exactamente dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es puramente eso. Es abrir la trampilla de mi alma. Por primera vez, no intento crear un álbum que guste a la gente, simplemente saco algo que es honesto y fiel al punto en el que me encuentro en mi vida adulta”.

Ed Sheeran concluye su comunicado alegando: “Esta es la entrada del diario del pasado febrero y mi forma de darle sentido. Esto es Subtract”.

Subtract, compuesto por 14 piezas musicales, saldrá el 5 de mayo.

