Ed Sheeran dejaría la música si lo culpan de plagio

Ed Sheeran llega a la corte federal de Manhattan en Nueva York, el miércoles 26 de abril de 2023. Los herederos de Ed Townsend, coautor con Marvin Gaye de la canción clásica del soul de 1973 "Let's Get It On" demandaron a Sheeran, alegando que su éxito "Thinking Out Loud" tiene similitudes que violan sus derechos de autor.

MIAMI.- Ed Sheeran advirtió que se retirará de la música si es declarado culpable de plagiar la canción Let's Get it On en su éxito mundial Thinking Out Loud.

"Si eso sucede, termino, me detengo. (...) Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya”, dijo a su abogada Ilene Farkas cuando esta le preguntó el costo que tiene el juicio en su carrera.

La demanda en contra de Sheeran fue introducida por los herederos de Townsend en 2017, y no fue sino hasta hace una semana que inició el juicio en una corte federal de Manhattan.

Los familiares del compositor alegan que Thinking Out Loud tiene sorprendentes similitudes en la pista de Let's Get it On, y solicitan una indemnización de 100 millones de dólares.

En una audiencia previa, los abogados de los demandantes mostraron un video en el que Sheeran hacía una transición entre una canción y otra, durante una presentación en vivo, y alegaron que esto es una muestra de confesión sobre el presunto plagio.

A lo que el cantante de Shape of You refutó y dijo que son muchos los artistas que realizan mashups (combinación de dos o más canciones). Agregó que había hecho lo mismo con Thinking Out Loud y Crazy in Love, de Van Morrison; y I Will Always Love You de Dolly Parton.

“Mezclo canciones en muchos conciertos. Muchas canciones tienen acordes similares. Puedes pasar de Let It Be a No Woman No Cry y volver atrás. Y, francamente, si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería bastante idiota para pararme en un escenario frente a 20,000 personas y hacer eso', señaló.

Ed Sheeran manifestó que Thinking Out Loud fue inspirada por el músico irlandés Van Morrison.

FUENTE: REDACCIÓN