Ed Sheeran testifica en demanda contra "Thinking Out Loud"

Ed Sheeran llega a la corte federal de Manhattan en Nueva York, el miércoles 26 de abril de 2023. Los herederos de Ed Townsend, coautor con Marvin Gaye de la canción clásica del soul de 1973 "Let's Get It On" demandaron a Sheeran, alegando que su éxito "Thinking Out Loud" tiene similitudes que violan sus derechos de autor.

NUEVA YORK.- Ed Sheeran subió al estrado para testificar en una corte de Nueva York donde negó las acusaciones de que su exitosa canción Thinking Out Loud plagió la canción clásica de soul de Marvin Gaye Let's Get It On.

Sheeran, con traje oscuro y corbata, insistió en que él mismo había inventado su canción. Su testimonio fue a veces polémico, ya que discutió durante el contrainterrogatorio con la abogada del demandante, Keisha Rice.

En respuesta a imágenes de video reproducidas en la corte que mostraban al músico haciendo un popurrí en el escenario con las dos canciones, Sheeran dijo que era sencillo vincular ambas canciones que están en la misma tonalidad.

"Sería un idiota por pararme en un escenario frente a 20.000 personas y hacer eso", dijo Sheeran sobre la acusación de que copió canciones.

Previamente en el día, un abogado de los herederos de Townsend, Ben Crump, había dicho al jurado que la fusión de las dos canciones equivalía a una confesión.

"Tenemos una pistola humeante", dijo sobre las imágenes del concierto que muestran a Sheeran alternando las dos canciones. Crump dijo que el caso se trata de dar crédito donde se debe.

Sheeran observó cómo su abogada, Ilene Farkas, insistía en que Sheeran y una coautora, Amy Wadge, escribieron su canción de forma independiente y no plagiaron el material de Townsend y Gaye. Ella dijo: "crearon esta canción sincera sin copiar Let's Get It On".

La progresión de los acordes y los conjuntos de notas en la canción de Sheeran se usan con frecuencia y no aparecieron primero en Let's Get It On, dijo su abogada.

Let's Get It On se ha escuchado en innumerables películas y comerciales y ha sido reproducida millones de veces desde que se lanzó en 1973. Thinking Out Loud ganó el Grammy a la canción del año en 2016. La demanda fue presentada en 2017. Se espera que el juicio dure hasta dos semanas.

Townsend, quien también compuso el éxito de 1958 For Your Love, fue cantante, compositor y abogado. Murió en 2003. Kathryn Townsend Griffin, su hija, es la demandante.

"Creo que el señor Sheeran es un gran artista con un gran futuro", dijo en su testimonio, y agregó que no quería llegar a este punto del caso. "Pero tengo que proteger el legado de mi padre".

FUENTE: AP