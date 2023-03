Ed Sheeran trabaja en su propio disco póstumo

No obstante, señaló que desde ya prepara en otro disco pero no será lanzado en un futuro cercano, pues las experiencias lo han motivado a dejar listo un trabajo póstumo de sí mismo.

“Quiero tomarme el tiempo de hacer este álbum ‘perfecto’ por el resto de mi vida, agregando canciones aquí y allá. Y tenerlo en mi testamento, que lo lancen después de mi muerte”, comentó.

Sobre Subtract, Sheeran destacó que entre las pistas que incluía había dos canciones que no combinaban con el proyecto, por lo que él y Aaron Dessner comenzaron a trabajar en uno nuevo.

Señaló que este aún no tiene fecha de salida, pues desea que Subtract pueda llegar a todos los fanáticos de la música. “No tengo expectativas para el disco, solo quiero lanzarlo”, aseveró.

Documental

La plataforma de streaming Disney+ reveló el tráiler de la docuserie Ed Sheeran: The Sum Of It All, proyecto audiovisual que aborda los difíciles momentos que el artista británico enfrentó durante el 2022.

“Pelirrojo, muy bajito y tartamudo. Así no es una estrella del pop, es inverosímil”, dice Ed al inicio del clip presentado por Disney+, mientras se observan imágenes de su niñez y su carrera musical.

The Sum Of It All narra el esfuerzo de Sheeran para conquistar su sueño, cómo su mejor amigo, el productor Jamal Edwards -hijo de la estrella de Loose Women- creyó en el y en su talento, y su relación con Cherry Seaborn, con quien formó una familia.

"Todo en mí mejoró mucho cuando Cherry entró en mi vida", comentó.

Sin embargo, la felicidad y las buenas rachas se ven eclipsadas en la vida del cantante cuando se entera de la prematura muerte de Edwards, a causa de una sobredosis a los 31 años, y cómo durante el embarazo a su esposa le descubrieron un tumor.

"La vida puede ser impredecible", comenta el artista, al tiempo en el que se observan imágenes en las que rompe en llanto.

La serie se estrenará el 3 de mayo, previo al lanzamiento de su álbum Subtract, y estará dividido en cuatro partes.

FUENTE: REDACCIÓN