Eduardo Yáñez revela que intentó suicidarse en confinamiento

"Cuando me dijeron que tiene cortisona y que por eso estaba hinchado, entonces la dejé porque no sabía lo que me estaba pasando. Al dejarla, pues dejé mi cuerpo cero de cortisona y el cuerpo la necesita" dijo Eduardo Yáñez, al asegurar que al dejar el tratamiento cayó en depresión. "Caí en depresión y la cuarentena fue muy especial", agregó desde el Aeropuerto de Ciudad de México.

Por otra parte, Eduardo Yáñez declaró que ante la depresión consideró en ciertas oportunidades quitarse la vida. "Muchas veces, no es la primera vez que paso por una depresión así, ya en otras ocasiones me ha sucedido", sostuvo.

"Quieres que pare, quieres que eso pare. No es una depresión de tristeza, no es así. La gente tiene que comprender que es una depresión hormonal, neurológica", añadió el protagonista de Amores verdaderos.

Tras recapacitar en el asunto, consideró que aún tiene sueños por cumplir y que su trabajo lo llena de ilusión. "Mi madre ya no está, no tengo familia que me venga a llorar así que es lo que menos me importa. Pero mi trabajo, mi carrera es mi ilusión y mi pasión. Yo tengo muchos sueños todavía y no puedo ser tan cobarde en quitarme la vida. Entonces, yo más bien prefiero pelear -aunque duela- que acabar con eso", finalizó Eduardo Yáñez.

Eduardo Yáñez se ha destacado por interpretar diversos personajes en la industria de las telenovelas. Destilando amor, Fuego en la sangre, Amores verdaderos, entre otras, son algunas de las producciones en las que se le ha visto actuar.