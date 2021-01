Eduardo Yáñez tiene altercado con un periodista otra vez

Recientemente, un reportero le preguntó si era cierto que habían despedido al actor José Pablo Minor de la telenovela que hacían juntos por su culpa, porque, como publicaron en una revista en México, según aseguró el programa Un nuevo día, Eduardo Yáñez habría dicho que su compañero no estaba a su altura.

Según la información divulgada, el protagonista de Guadalupe se sentía asqueado de Minor.

Embed

Ante la interrogante, Eduardo Yáñez le pidió que por favor no le metieran en sus chismes y se quejó con el resto de reporteros a su alrededor: "¿Por qué siempre provocan? Yo esto aquí buena onda contestando y me vienes con tus mam—estúpido. Eres un pendejo, sí lo eres, no tienes respeto por nada, no eres periodista, no eres periodista wey, ves lo que dijo… Este pendejo es lo que le gusta, es lo que van a publicar y ya me da hueva, la verdad a veces detenerme y tener que pasar por lo mismo. Si me detengo, soy grosero. Si no me detengo, soy grosero… Está cabrón".

Por otra parte, el actor le pidió al periodista que le retirara el micrófono porque no estaba guardando la distancia necesaria en momentos de pandemia.

Como se recordará, hace casi cuatro años, Eduardo Yáñez sufrió un altercado en un alfombra roja con un reportero de Univisión.