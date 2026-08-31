Surgen rumores de ruptura entre William Levy y Jennifer Camacho

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo.

Al parecer el actor y la joven enfermera habrían puesto un punto final en la relación, según publicó TVNotas y luego difundieron otros portales de entretenimiento como Univision Famosos o Yahoo Vida y Estilo.

El detonante de las especulaciones del fin del romance fue que ambos se dejaron de seguirse en redes sociales, al tiempo que eliminaron publicaciones juntos y mensajes con dedicatorias o declaraciones amorosas.

Según la revista mexicana de circulación nacional, que ha seguido de cerca el curso de la relación, la pareja habría roto hace unas semanas.

Hacía apenas cinco meses que el galán de telenovelas había publicado en sus historias de Instagram una canción dedicada a quien llamaba cariñosamente “Señorita J”. Se trató de una composición que el actor habría generado a través de una herramienta de inteligencia artificial, según reportó People en Español.

"Te estoy amando, ya no puedo ocultarlo. Si tú caminas conmigo, prometo nunca soltarlo. Que vuelvan mis raíces contigo, que La Habana sea testigo. Si te abrazo es para quedarme. No vine a jugar, vine a amarte", rezaba el extracto de la canción que Levy publicó de la pieza titulada Creo.

William Levy dedica canción a su novia. Captura de pantalla/Instagram/@willevy

Hasta el momento ni Levy ni Camacho han confirmado ni negado los rumores de ruptura, que no tardaron en difundirse en las redes.