miércoles 26  de  agosto 2026
OBITUARIO

Muere el actor Tim Curry, famoso por "Rocky Horror Picture Show", "It" y "Annie"

Una fuente del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a People que el intérprete falleció en su domicilio en North Hollywood

Tim Curry asiste al Museo de la Academia y organiza el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show con Tim Curry y Sins O The Flesh en el Museo de la Academia de Imágenes en Movimiento, Teatro Ted Mann el 26 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Tim Curry asiste al Museo de la Academia y organiza el 50 aniversario de "The Rocky Horror Picture Show" con Tim Curry y Sins O' The Flesh en el Museo de la Academia de Imágenes en Movimiento, Teatro Ted Mann el 26 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images via AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Tim Curry, el actor británico que dio vida al Dr. Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Picture Show (1975), falleció a los 80 años. La información fue confirmada por TMZ y People.

Una fuente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo al magazine que agentes respondieron a una llamada de emergencia la noche del 25 de agosto. Se confirmó que el intérprete falleció en su domicilio en North Hollywood.

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Vida artística

Nacido en el Reino Unido el 19 de abril de 1946, estudió en la Universidad de Birmingham y dio los primeros pasos de su trayectoria en el West End al obtener el protagónico de la producción original londinense de Hair en 1968.

Entre los trabajos del británico en la gran pantalla se incluyen papeles como Rooster Hannigan en Annie (1982) junto a Carol Burnett y Bernadette Peters, el papel de Wadsworth, el mayordomo, en el clásico de culto Clue (1985) y Long John Silver en Muppet Treasure Island (1996).

Aunque tuvo icónicos roles cómicos y de villano, fue el Dr. Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Picture Show el que lo catapultó en la escena internacional. Posteriormente, retomaría el papel en el teatro.

Igualmente, trabajó como actor de doblaje, ganando un premio Emmy diurno en 1991 por Peter Pan y los piratas. El trabajo de doblaje de Curry también incluye audiolibros, y tres álbumes musicales: Read My Lips (1978), Fearless (1979) y Simplicity (1981).

Curry también se consagró con roles televisivos. En 1990, dio vida al malvado Pennywise, el payaso de la miniserie de Stephen King de 1990, una adaptación de la clásica novela de terror.

Curry alternó su participación en producciones de cine y teatro, tanto en Londres como en Nueva York. En 2004, debutó en Broadway como el Rey Arturo en Spamalot. En su paso por las tablas, recibió tres nominaciones a los premios Tony y dos a los premios Laurence Olivier.

Salud

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas y lo obligó a reducir su actividad como actor. Si bien sus roles en cine, teatro y televisión disminuyeron, se concentró en proyectos de doblaje.

En 2015, recibió el premio a la trayectoria en la fiesta de los premios Tony del Actors Fund.

Y en 2016, se unió al elenco de The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again, una versión para televisión de la icónica película. En esta oportunidad, Curry trabajó como el narrador y criminólogo.

“Volver al proyecto, al que le tengo mucho cariño, es muy emocionante. Será muy interesante porque es muy importante para mí”, dijo a People en aquel momento.

En septiembre de 2025, durante la proyección del 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show en el Museo de la Academia de Los Ángeles, habló sobre las dificultades que padecía tras el derrame. "Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho. Así que no cantaré ni bailaré muy pronto. Aún tengo serios problemas con la pierna izquierda".

Una de sus últimas apariciones en público fue un mes después, cuando asistió a una proyección por el 50 aniversario del musical, en el cementerio Hollywood Forever junto a su coprotagonista, Barry Bostwick.

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