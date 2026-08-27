jueves 27  de  agosto 2026
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Ex de Pablo Lyle expone cómo sus hijos mantienen vínculo con el actor

Araujo señaló que la prioridad para la familia ha sido mantenerse enfocados en el bienestar de los niños, pese a la batalla que han enfrentado y las secuelas de la privación de libertad del actor

La exesposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, y el actor mexicano.

La exesposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, y el actor mexicano.

Captura de pantalla/YouTube/Telemundo
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Mientras Pablo Lyle vislumbra una esperanza, luego de que fuera desestimada la demanda millonaria que la familia del difunto Juan Ricardo Hernández, interpuso en su contra; Ana Araujo, exeposa de Lyle, ha expuesto cómo ha sido para los hijos que comparten crecer lejos de su padre.

En una entrevista que la también actriz concedió al programa El Gordo y la Flaca, señaló que los niños han mantenido siempre comunicación con el intérprete; sin embargo, a muy temprana edad tuvieron que enfrentar una dura realidad: saber que su padre estaba tras las rejas y normalizarlo.

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"Crecieron con eso. Imagínate que mis hijos ya tienen casi ocho años con esta situación de vida, por así decirlo; se les hace ya algo normal, común. Obviamente hay momentos en donde lo extrañan, (pero) tienen comunicación con él", comentó.

Araujo señaló que la prioridad para la familia ha sido mantenerse enfocados en el bienestar de los pequeños, pese a la dura batalla que han enfrentado y las secuelas de la privación de libertad.

"A ver, uno se acostumbra a todo menos a no comer y mientras la familia que estamos alrededor les tratamos de hacer todo más sano mentalmente, amigable, que estén en un ambiente donde estén cuidados, la verdad es que mis hijos están muy bien. Hasta a ellos les llama la atención cuando la gente, a veces, les quiere tener como hasta cierta lástima, como que ellos se incomodan, así de: qué pasa, mi papá está ahí y ya. Han sabido crecer con eso bien, con mucha madurez obviamente”.

Relación con Pablo

Sobre su relación con Lyle, Araujo explicó que desde la separación, hace tres años, ambos mantienen una relación cordial y que la comunicación siempre está dirigida hacia el bienestar de los niños.

“Tenemos la fortuna de que existe ya la tecnología y que tienen tablets y que podemos comunicarnos por mail, entonces esa es como la manera inmediata de poder entablar una comunicación entre nosotros. Y, sí, claro, fotos, videos, fotos de la graduación, videos del gol, es la manera que tenemos y siempre está esa parte”.

Libertad

Tanya Charry explicó en El Gordo y la Flaca que hacía más de 10 meses que los demandantes no habían presentado documentación, por lo que el equipo legal de Lyle solicitó que la demanda que habían interpuesto se desestimara. Y así fue.

La comunicadora también informó que sin esta querells de por medio, el mexicano podrá saborear próximamente su libertad.

“Este fin de año será definitivamente el más esperado para Pablo Lyle porque para esa fecha se espera que el actor recupere su libertad después de estar tres años encarcelado por la muerte de Juan Hernández en un incidente de carretera sucedido en el 2019”, informó Charry.

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