El actor Gibrán Cantú vibra en la comedia

MIAMI — Para el actor mexicano Gibrán Cantú , la comedia es una forma de entender el mundo, de filosofar incluso, pues expone la esencia humana. No en balde actores de la talla de Charles Chaplin o Buster Keaton contaron la historia de los estadounidenses en situaciones hilarantes que decían más verdades que las noticias.

Gibrán Cantú nació en Ciudad Obregón, Sonora, México. Realizó estudios de Economía y Finanzas y más tarde se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación. Desde entonces no ha dejado de vivir en diversos papeles.

El mítico actor de cine James Dean afirmaba algo que se puede percibir en la intensidad que Cantú entrega en sus papeles: “Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy”. Y en ese “ahora” vibrante se encuentra el actor, sobre todo cuando clava sus ojos en un punto y ya no es él mismo, sino que se ha entregado a un personaje, a un mundo que, mientras dure su interpretación, es más real que este, más vívido.

Porque, ¿qué es un actor si no un ser mágico listo para el trance de palabras ajenas, de edades distintas, de sitios nuevos? Solo el hecho de ver a Cantú hablar sobre actuación o interpretar un personaje es entrar en un juego, pues asumir un papel es en esencia un acto lúdico, un ritual donde confluyen muchas energías.

Como dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, “desde que tengo uso de razón, mi hermana y yo veíamos películas los fines de semana. Poco a poco empecé a desarrollar una inquietud por la comedia. Recuerdo que siempre pedía que rentáramos una película del género, para poder reírme y pasar un buen momento”.

¿Por qué la comedia? ¿Qué impulsa al actor a pulir sus herramientas actorales en esta dirección? Es un amor que nació desde su niñez. “Me gustaba hacer reír a mi familia con bromas, hacer voces, imitar gente, cantar. Me considero especialista en la comedia. Desde que soy pequeño he visto mucha comedia y he tomado cursos”, reveló Cantú.

Además, "el humor estadounidense resuena mucho conmigo. Actores como Jim Carrey y Andy Kaufman me inspiran". Como reveló, "también soy fan de Eugenio Derbez. Espero poder trabajar con él en un futuro cercano".

La vida del actor es un constante proceso de aprendizaje, y Gibrán Cantú aprovecha cada oportunidad para entrenar sus destrezas. Recientemente compartió su experiencia en un taller intensivo sobre la Técnica Meisner (ejercicios ideados por Sanford Meisner para afinar el instrumento del actor). Tras seis semanas de trabajo en dicho taller, Cantú subrayó que desde que tenía 6 años sintió deseos de actuar. Y no solo ha cumplido su sueño de actuar y expresar los sentimientos más desgarradores, sino que se irguió ante el doble reto de haber venido de un pueblo en México donde se suele decir que “los machos no lloran”.

Cantú ha realizado también estudios de “American Acting Techniques”, con la profesora Natalia Lazarus; de “Online camera acting”, con Jake O´Flaherty; y de “Técnica del payaso”, con Paloma Mozo en México.

Además, tomó lecciones en “Inside Film and TV Comedy”, con el destacado director de casting Allen Hopper (de la serie Modern Family, ganadora de premios Emmy y Golden Globes).

Estamos frente a un actor todoterreno, bilingüe, con un físico atractivo y a la vez flexible, que tiene el don de moverse a sus anchas tanto en el drama más serio como en la comedia. Gibrán entiende, porque los ha vivido, los lenguajes de espacios tan complejos y diferentes como el teatro, el stand up comedy, el cine, los videoclips, la televisión (sean series o telenovelas), y los comerciales.

Han confiado en su talento casas productoras como Paramount, Telemundo, Netflix, Televisa y TNT. Entre las numerosas producciones en las que ha actuado se encuentran “La piloto” (Televisa/Lemon Studios), “La casa de las flores 2” y “Monarca 2” (ambas con Netflix), “Danny Who?” (Paramount), “Señora Acero 4”, “Falsa identidad” y “Decisiones” (las tres de Telemundo), “Hasta que te conocí” (TNT), y la película “Firma aquí” (de la productora Alebrije Cine y Video). Además tiene experiencia como actor de comerciales para marcas como Sony, Pantene, Apple, Mattel y Fujifilm.

En el plató ha compartido con actores como Ana Lucía Domínguez, Blanca Soto, Regina Blandon, Diego Cadavid, Juan Pablo Medina, Michel Duval, Alejandro Calva, Jorge Zárate, Carolina Miranda, entre otros.

Por otro lado, en sus redes sociales, Gibrán nos muestra atardeceres, sitios culturales que lo han marcado, e incluso un gatito rescatado por él. El actor revela su espíritu aventurero y humano, y nos mira con vehemencia en sus fotos para castings. Asimismo, disfruta el contacto con la naturaleza, algo que dice mucho de su sensibilidad, y de lo que también habla su estilo de vida, con una dieta a base de plantas.

Durante los últimos años el intérprete se ha adentrado en los maratones y se le puede ver corriendo en caminos naturales que son un espectáculo. Incluso logró convertirse en corredor Ultra al correr 50 kilómetros. Se dice fácil, pero requiere un nivel de conexión cuerpo-mente que solo el que se expone a ese proceso lo puede entender.

¿Sueños por cumplir? Su inquietud es la base para crecer, y el actor no deja de aprender y buscar nuevos caminos. Sobre todo se enfoca en la comedia como un reto que le apasiona y donde ha demostrado increíbles resultados.

Puede ver más sobre el actor en su cuenta de Instagram.