El actor Luis Ernesto Franco revela que fue víctima de abuso sexual

Más adelante, a los siete años, el actor reveló haber sido víctima de abuso sexual, un secreto que cargó en silencio a lo largo de toda su infancia. La inestabilidad continuó tras la separación de sus padres, con un episodio particularmente doloroso a los 11 años, cuando su madre lo echó de casa.

El actor intentó quitarse la vida

"A los 7 años ya cargaba heridas que no entendía. Me tocó tomar decisiones que ningún niño debería tomar. Y aunque aprendí a ser fuerte, por dentro seguía roto", compartió Franco en sus carteles. A pesar de los traumas, el actor perseveró, persiguiendo sus sueños de actuar y anhelando un hogar estable. Sin embargo, el éxito profesional no mitigó el dolor interno.

Franco confesó haber alcanzado un punto de quiebre en sus treintas, un período en el que la desesperación lo llevó a intentar quitarse la vida. "En mis 30's toqué fondo e intenté quitarme la vida", reveló, describiendo un momento de profunda oscuridad y desesperanza. Fue en ese abismo donde encontró la fuerza para buscar guía espiritual. "Y ahí, en lo más oscuro, hablé con Dios. Le pedí guía… o descanso. Y no me soltó."

Desde ese momento, el actor afirma haber transformado su perspectiva, dejando de verse como una víctima de su historia para convertirse en el autor de su propio destino. A pesar de las recaídas y los momentos de duda, Franco enfatiza el proceso de sanación y crecimiento personal que ha experimentado.

El pasado no define el futuro

"He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo.", agregó el actor.

indicó que con esta revelación solo buscar ser un ejemplo para otros que estén pasando por un mal momento, no porque tenga todo resuelto, sino porque eligió no rendirse.

Franco finalizó su mensaje con una poderosa invitación a quienes luchan, recordándoles que el pasado no define el futuro y que siempre hay una oportunidad para reescribir la mejor parte de su historia.