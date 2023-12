El actor Macaulay Culkin dedica su estrella en el Paseo de la Fama a su familia

En el lugar, el artista estuvo acompañado por su familia, incluida su prometida, la actriz Branda Song, a quien dedicó unas palabras: "Eres absolutamente todo".

Macaulay Culkin El actor Macaulay Culkin, Brenda Song y su hijo Dakota Song Culkin asisten a una ceremonia en honor a Macaulay Culkin con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el viernes 1 de diciembre de 2023 en Los Ángeles. AP/Jordan Strauss/Invision

Entre lágrimas, Culkin apuntó al más pequeño de sus hijos: "Eres mi campeón".

"Eres la única persona más feliz por mí hoy que yo. No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido", dijo a Song. "Me has dado todo mi propósito. Me has dado familia".

"Después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas", agregó el actor.

Viaje al pasado

El acto también supuso un salto al pasado, pues en el homenaje estuvo presente Catherine O’Hara, quien en Mi Pobre Angelito encarnó a su madre. Un sentido abrazo, así como ocurrió en la película, marcó la cita.

La actriz tuvo espacio en el evento para hablar sobre Culkin, de quien destacó su trabajo en las dos películas que hicieron sobre la comedia que gira en torno a un pequeño que se ve obligado a desenvolverse sin sus padres durante días luego de que estos lo olvidaran al salir de vacaciones.

O’Hara se refirió al actor como un hombre inteligente que supo hacer del humor una herramienta para triunfar en la industria del cine.