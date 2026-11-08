El actor Vadhir Derbez enfrenta investigación por presunta agresión sexual

MIAMI.- La situación legal de Vadhir Derbez tomó un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmara que obtuvo una orden de aprehensión contra el actor por el presunto delito de agresión sexual. Sin embargo, el mandato judicial quedó sin efecto tras un amparo promovido por el hijo del comediante Eugenio Derbez, según reportaron medios mexicanos.

De acuerdo con la institución, la investigación cuenta con elementos de prueba suficientes para llevar el caso ante un juez. No obstante, la resolución derivada del juicio de amparo permite que el actor enfrente el procedimiento penal en libertad y sea citado a una audiencia inicial sin que sea necesario detenerlo.

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La Fiscalía aclaró que esta determinación no representa el cierre de la investigación ni libera al señalado de cumplir con los requerimientos judiciales que correspondan.

En un comunicado también se indicó que, aunque Vadhir Derbez y sus abogados han expresado públicamente su disposición a colaborar, el actor todavía no se ha presentado ante la justicia. Según se detalló, se han realizado al menos siete gestiones para citarlo en persona en seis domicilios diferentes, sin que hasta ahora haya sido posible completar la notificación, informó la prensa mexicana.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La denuncia fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señala al actor por una presunta agresión sexual ocurrida en un camerino durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

Según el relato de la joven, ambos se encontraban solos cuando supuestamente se produjo un acercamiento físico sin su consentimiento. La denunciante afirmó que Derbez la besó sin su permiso.

Por su parte, el actor ha rechazado las acusaciones y sostiene que existen videos y testimonios que contradicen la versión de la denunciante.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y no una sentencia judicial.

De los programas de su padre a la pantalla internacional

Vadhir Derbez, de 35 años, ha desarrollado una carrera en la televisión y el cine desde su infancia. Nacido el 18 de febrero de 1991 en Ciudad de México, es hijo del comediante, productor y director Eugenio Derbez y de la bailarina y cantante Silvana Prince.

Sus primeras apariciones televisivas tuvieron lugar en programas de sketches de su padre, entre ellos Derbez en cuando (1997). Posteriormente, participó en producciones infantiles de Televisa como Cómplices al rescate (2002) y De pocas, pocas pulgas (2003).

También formó parte del elenco de la serie de comedia Vecinos, en la que interpretó a Marco López Pérez. Su trayectoria se ha extendido al cine mexicano y a producciones internacionales, con participaciones en películas como How to Be a Latin Lover (2017) y The Seventh Day (2021), además de la serie Yo no soy Mendoza.