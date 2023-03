"El amor llama" en Miami con el arte de Yayoi Kusama

Yayoi Kusama , LOVE IS CALLING, 2013. Institute of Contemporary Art, Boston.

MIAMI.- Yayoi Kusama es en sí misma un performance. La artista encarna su expresión visual y, por eso mismo, posee una poderosa identidad. Quienes estén por Miami tendrán el privilegio de ver su exhibición “Love is Calling” (“El amor llama”) en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), del 9 de marzo hasta el 11 de febrero de 2024. Doble lujo, pues es la primera vez que el PAMM expone a la artista.

Yayoi Kusama (Matsumoto, Japón, 1929) comenzó su educación artística en la Escuela de Artes y Oficios de Kioto. Se estableció en Nueva York a finales de los años 50’ y brilló en los ámbitos del arte pop y el minimalismo. En 1988 regresó a Japón. Sufrió problemas psiquiátricos y se internó en un hospital de forma voluntaria, donde no ha parado de crear. Su carrera de casi siete décadas abarca pintura, performance, presentaciones a gran escala, instalaciones escultóricas al aire libre, piezas literarias, películas, moda y diseño.

Una experiencia psicodélica

Los espectadores accederán a un espacio oscuro con espejos, iluminado por formas inflables similares a tentáculos que se extienden entre el suelo y el techo, cambiando progresivamente de color. Mientras los visitantes caminan por la instalación, podrán escuchar una grabación de Kusama recitando un poema de amor en japonés. El poema, escrito por la artista, se traduce como “Residir en un castillo de lágrimas derramadas”, y explora temas universales como la vida, la muerte, y la intención de difundir el amor a través de su arte.

¿Por qué la artista combina lágrimas con amor? Para Kusama la creación ha sido una defensa de su identidad. Con 10 años comenzó a pintar y su madre le dijo que dejara de hacerlo y pensara en casarse con un hombre rico. Aunque eso le marcó para siempre, su sensibilidad le llevó a insistir en el arte y encontrar en él una forma de sanar sus traumas.

“El amor llama”, apunta un comunicado del museo, es el entorno más grande de la artista hasta la fecha: representa la culminación de las hazañas artísticas de Kusama e incorpora sus característicos lunares y colores llamativos, la palabra hablada, y reflejos ilimitados que funcionan como ilusiones ópticas.

El director del museo, Franklin Sirmans, dijo que el PAMM es “un hogar perfecto para una obra que conecta a personas de todos los ámbitos de la vida”.

Por su parte, Jennifer Inacio, curadora asociada del PAMM, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que se trata de una exhibición muy importante por la trayectoria profesional de una artista tan reconocida como Kusama. Sobre los desafíos de curar esta exposición inmersiva, en la que el visitante es una parte importante, señaló que siempre se tuvo en cuenta “la participación de los espectadores”.

“Esta sala infinita, a diferencia de otras, tiene elementos adicionales como sonido y luces que cambian de color, y es la sala infinita más grande que jamás haya creado. La logística con una instalación de este tamaño puede presentar algunos desafíos, pero el PAMM cuenta con un equipo extremadamente competente que tiene experiencia trabajando en instalaciones complejas y orientadas a los detalles”, anotó la especialista.

Durante el proceso, agregó, “trabajamos en estrecha colaboración con el estudio y la galería de la artista en el análisis del diseño, las instrucciones para armar esta sala infinita, junto con la aprobación del material didáctico y los materiales de diseño. No es una sorpresa ver tanto rigor y precisión en cada detalle dentro de este trabajo, desde las instrucciones hasta la experiencia real que uno sentirá”.

De hecho, resaltó que “la programación del museo en este momento incluye varias obras participativas de artistas como Hélio Oiticica, Carlos Cruz-Diez, Leandro Erlich, y fue una gran oportunidad para incluir a otra artista icónica, una artista femenina de otra parte del mundo que ha estado creando obras inmersivas durante las últimas décadas”.

Más sobre la artista

Yayoi Kusama representó a Japón en la Bienal de Venecia en 1993. Ha sido objeto de exposiciones itinerantes internacionales organizadas por instituciones como el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (1998); Le Consortium, Dijon, Francia (2000); Museo Nacional de Arte Moderno, Tokio (2004); y Museo Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (2008); así como una gran retrospectiva exhibida en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Centro Georges Pompidou, París; Tate Modern, Londres; y Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York (2011–12).

Ha ganado numerosos premios y honores, incluido el Premio Asahi (2001), la Ordre des Arts et des Lettres francesa (2003) y el 18º galardón Praemium Imperiale de pintura (2006). Kusama fue el tema de Near Equal Yayoi Kusama: I Adore Myself (2008), un documental de Takako Matsumoto.

Segundos sábados gratis en el PAMM: Yayoi Kusama. 8 de abril, 11am–3pm

Como parte de la serie de los segundos sábados de entrada gratuita en el PAMM, los asistentes pueden disfrutar de una fascinante actuación de tambores japoneses Taiko, a cargo de Fushu Daiko, junto con la creación de arte al aire libre en la terraza frente al mar. Actividades artísticas de 11 am a 3 pm.