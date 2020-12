El coronavirus tiñó de luto inesperadamente al mundo en 2020

hermancainap.jpg En esta fotografía de archivo del 9 de febrero de 2012, el ex candidato presidencial Herman Cain se dirige a la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington. AP/J. Scott Applewhite

En Francia, alcaldes y presidentes de ejecutivos locales murieron por la misma causa como Alain Lescouet, alcalde de Saint-Brice Courcelles en Marne, y Jean-Jacques Zalay, vicealcalde de Tracy le Mont.

La clase política francesa fue sacudida por las desapariciones físicas de Patrick Devedjian, exministro y presidente del consejo departamental de Altos del Sena y del expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, jefe del Estado entre 1974 y 1981.

En España, murió Narciso Arranz, munícipe de la localidad de Cantalojas. El exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino, y el expresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, Santiago Lanzuela, también corrieron con la misma suerte.

En Bélgica, el coronavirus afectó al exsenador Philippe Bodson; en India, políticos en ejercicio fallecieron de COVID-19, incluido el ministro de Educación del estado de Uttar Pradesh, Kamal Rani Varun; y en Sudáfrica, varios políticos murieron por el virus, como el presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Buffalo, Alfred Mtsi, Martha Mmola, miembro del Consejo Nacional de Provincias, y el diputado Zamuloxo Peter.

En Venezuela, el 13 de agosto murió Darío Vivas, jefe de gobierno de Caracas y político de la administración de Nicolás Maduro. Esa muerte se suma a la del cónsul en Brasil, Faustino Torella y a la de Gil Vianna, diputado cercano al presidente Jair Bolsonaro, quien sí logró vencer el virus.

dario-vivas-venezuela-psuv.jpg El dirigente chavista Darío Vivas falleció este jueves 13 de agosto víctima del coronavirus COVID-19. Tomada de Facebook

México ha sido uno de los países donde más políticos en funciones fallecieron por el coronavirus, se calcula que más de 24 muertes de alcaldes y funcionarios municipales y estatales, entre ellas, la del titular de la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua, Jesús Enrique Grajeda, y la del presidente municipal de la localidad de Mazatecochco, José Esteban Cortés.

En Perú, Luis Pascal Chauca, alcalde de Pucusana en la provincia de Lima y otros funcionarios con el mismo cargo en otros distritos también fueron víctimas de la enfermedad.

En Bolivia, su población despidió al legislador Francisco Cuéllar del partido Movimiento al Socialismo y a Esther Morales, hermana del expresidente Evo Morales.

En 2020, figuras en el ramo deportivo perdieron la batalla contra el coronavirus. Tom Dempsey, exjugador de NFL, y César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fallecieron a causa del coronavirus.

tom-dempseyAP.jpg Tom Dempsey, exjugador de NFL, fallecido por Covid-19. AP

El torero portugués Mário Coelho, mismo caso de Norman Hunter, exfutbolista campeón del mundo con Inglaterra en 1966; y Donato Sabia, atleta italiano ganador del oro europeo en los 800 metros en pista cubierta en Gotemburgo 1984.

José Luis Capón, leyenda del Atlético de Madrid, murió a causa de una neumonía provocada por el coronavirus; igual que el exatleta José Antonio Martínez Bayo, considerado uno de los mejores mediofondistas de los 70; y Pape Diouf, expresidente del Marsella y agente de futbolistas. El ciclista español Daniel Yuste también fue una víctima letal del COVID-19.

José Luis Capón.jpg José Luis Capón junto a sus trofeos. CAPTURA DE PANTALLA INSTAGRAM ATLÉTICO DE MADRID

Goyo Benito, exjugador del Real Madrid, y Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, también se despidieron por el coronavirus.

El ámbito de las artes también contabilizó pérdidas sensibles como consecuencia del coronavirus, entre ellas, las del excantante del grupo Dream Street, Chris Trousdale; Lucía Bosé, actriz italiana y madre del cantante Miguel Bosé; y Terrence McNally, dramaturgo estadounidense, recordado por obras como Love! Valour! Compassion!, Master Class y El beso de la Mujer Araña. Vivía en Miami.

Lucía Bosé AP 3 En esta fotografía de archivo del 23 de octubre de 2019 la actriz Lucía Bosé saluda al llegar a la alfombra roja para presentar el libro "Lucía Bosé. Una biografía" de Roberto Liberatori, en la 14a edición del Festival de Cine de Roma el 23 de octubre de 2019. El hijo mayor de Bosé, el cantante Miguel Bosé informó el lunes 23 de marzo de 2020 el fallecimiento de Lucía Bosé. AP/Alessandra Tarantino

Luis Eduardo Aute, uno de los referentes de la canción de autor en España; Adam Schlesinger, cantante y compositor, líder en 1996 de los grupos Ivy y Fountains of Wayne, quien compuso The Wonder, nominada al Oscar como mejor canción original. El actor Mark Blum (You y Mozart in the Jungle) también perdieron la batalla contra el virus.

Ellis Marsalis, pianista de jazz; el diseñador Sergio Rossi, quien trabajó con Versace; y Lee Fierro, quien participó en Tiburón, dirigida por Steven Spielberg, fueron víctimas letales del COVID-19.

John Prine, estrella del folk y country; el mago célebre por sus trucos con serpientes, leones y elefantes, integrante de Siegfried y Roy, Roy Horn; y Chris Trousdale, actor y exintegrante de la banda Dream Street aumentaron la cifra de fallecimientos por la enfermedad que desconcertó al planeta este año.

Después de que le amputaron una pierna y necesitaba una doble operación de pulmón para seguir con vida, la estrella de Broadway y participante de Law & Order, el actor canadiense Nick Cordero murió después de 91 días de estar internado por coronavirus.

También desaparecieron físicamente tras contraer el virus: Charley Pride, "la primera leyenda negra de la música country", creador del tema Kiss an Angel Good Morning; el escritor chileno Luis Sepúlveda; Wallace Roney, destacado trompetista de jazz; y el actor Andrew Jack, conocido por su personaje en la tercera trilogía de Star Wars; el líder de la banda Arrows y coautor de I Love Rock N' Roll, Alan Merrill, murieron por complicaciones derivadas del COVID-19.

El virus también cobró la vida de Chang Kai, cineasta chino, el genio detrás de Adiós a mi concubina, con la que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

Hasta el 14 de diciembre de 2020, más de 1,6 millones de personas fallecieron en el mundo como consecuencia del COVID-19, según reporta la agencia de noticias AFP.