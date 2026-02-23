lunes 23  de  febrero 2026
CERTAMEN

Fabiana Petruzzi es coronada Miss Carnaval Miami 2026

El certamen forma parte de la celebración del Carnaval de Miami, una serie de eventos que incluyen el Calle Ocho Music Festival, Carnaval on the Mile y el Carnaval Miami Golf Classic

Valeria Guzmán, primera finalista del Miss Carnaval Miami; Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2025; y Valentina García, segunda finalista del Miss Carnaval Miami.&nbsp;

Valeria Guzmán, primera finalista del Miss Carnaval Miami; Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2025; y Valentina García, segunda finalista del Miss Carnaval Miami. 

Cortesía/Carnaval Miami
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Fabiana Petruzzi se alzó con la corona del Miss Carnaval Miami 2026, en una ceremonia celebrada en la sala de eventos CUZ Miami. Ahora, la joven asumirá el rol de embajadora oficial del Carnaval de Miami, una de las celebraciones culturales más icónicas del país, así como apoyará la misión filantrópica del Kiwanis Club of Little Havana.

Fabiana Petruzzi es una joven venezolana que llegó a Miami hace 12 años. Cursó estudios en la Florida International University con un Bachelor’s Degree en Marketing. Durante la velada, manifestó su compromiso con empoderar a las familias brindándoles conocimientos, recursos y oportunidades que les permitan construir un futuro más sólido y prometedor.

Lee además
Gabrielle Henry, Miss Jamaica.
CONTROVERSIA

Miss Jamaica comparte fotografías tras accidente en Miss Universo
El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 
SUCESOS

Hijo del cineasta Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

El certamen Miss Carnaval Miami forma parte de la celebración del Carnaval de Miami, una serie de eventos emblemáticos que incluyen el Calle Ocho Music Festival, Carnaval on the Mile y el Carnaval Miami Golf Classic, los cuales recaudan fondos esenciales para apoyar becas educativas, campamentos de verano para jóvenes, iniciativas de regreso a clases, programas de ayuda durante la temporada navideña y otros proyectos comunitarios que benefician a familias en situación vulnerable.

La edición de este año se llevó a cabo la noche del domingo 22 de febrero, y participó un grupo de jóvenes entre 16 y 26 años. El título de primera finalista fue otorgado a Valeria Guzmán, mientras que el reconocimiento de segunda finalista fue para Valentina García.

Miss Carnaval Miami 2026 - Ganadoras
Valeria Guzmán, primera finalista del Miss Carnaval Miami; Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2025; y Valentina García, segunda finalista del Miss Carnaval Miami.

Valeria Guzmán, primera finalista del Miss Carnaval Miami; Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2025; y Valentina García, segunda finalista del Miss Carnaval Miami.

Tradición

"Miss Carnaval Miami es mucho más que una corona. Es una plataforma de liderazgo y servicio. Nos sentimos profundamente orgullosos de Fabiana y confiamos en que representará a nuestra organización y a nuestra comunidad con integridad, pasión y propósito", expresó Tomás Falcón, Presidente del Kiwanis Club of Little Havana.

Desde 1975, el Kiwanis Club of Little Havana ha mantenido su compromiso de apoyar a jóvenes de comunidades desatendidas a través de programas impactantes e iniciativas de recaudación de fondos que transforman vidas mediante la educación y la oportunidad.

El evento contó con el respaldo de patrocinadores como Kaufman Rossin, Mirta de Perales, Enterprises Mobility y Natural Slim.

Temas
Te puede interesar

Principales ganadores de los BAFTA, premios británicos del cine

La BBC se disculpa por insulto racista gritado por persona con Tourette durante los BAFTA

Anuncian temática de la Met Gala 2026: "Fashion is art"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.
ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate