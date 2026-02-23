Fabiana Petruzzi es coronada Miss Carnaval Miami 2026

MIAMI.- Fabiana Petruzzi se alzó con la corona del Miss Carnaval Miami 2026 , en una ceremonia celebrada en la sala de eventos CUZ Miami. Ahora, la joven asumirá el rol de embajadora oficial del Carnaval de Miami, una de las celebraciones culturales más icónicas del país, así como apoyará la misión filantrópica del Kiwanis Club of Little Havana .

Fabiana Petruzzi es una joven venezolana que llegó a Miami hace 12 años. Cursó estudios en la Florida International University con un Bachelor’s Degree en Marketing. Durante la velada, manifestó su compromiso con empoderar a las familias brindándoles conocimientos, recursos y oportunidades que les permitan construir un futuro más sólido y prometedor.

SUCESOS Hijo del cineasta Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Carnaval Miami (@miss_carnaval_miami)

El certamen Miss Carnaval Miami forma parte de la celebración del Carnaval de Miami, una serie de eventos emblemáticos que incluyen el Calle Ocho Music Festival, Carnaval on the Mile y el Carnaval Miami Golf Classic, los cuales recaudan fondos esenciales para apoyar becas educativas, campamentos de verano para jóvenes, iniciativas de regreso a clases, programas de ayuda durante la temporada navideña y otros proyectos comunitarios que benefician a familias en situación vulnerable.

La edición de este año se llevó a cabo la noche del domingo 22 de febrero, y participó un grupo de jóvenes entre 16 y 26 años. El título de primera finalista fue otorgado a Valeria Guzmán, mientras que el reconocimiento de segunda finalista fue para Valentina García.

Miss Carnaval Miami 2026 - Ganadoras Valeria Guzmán, primera finalista del Miss Carnaval Miami; Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2025; y Valentina García, segunda finalista del Miss Carnaval Miami. Cortesía/Carnaval Miami

Tradición

"Miss Carnaval Miami es mucho más que una corona. Es una plataforma de liderazgo y servicio. Nos sentimos profundamente orgullosos de Fabiana y confiamos en que representará a nuestra organización y a nuestra comunidad con integridad, pasión y propósito", expresó Tomás Falcón, Presidente del Kiwanis Club of Little Havana.

Desde 1975, el Kiwanis Club of Little Havana ha mantenido su compromiso de apoyar a jóvenes de comunidades desatendidas a través de programas impactantes e iniciativas de recaudación de fondos que transforman vidas mediante la educación y la oportunidad.

El evento contó con el respaldo de patrocinadores como Kaufman Rossin, Mirta de Perales, Enterprises Mobility y Natural Slim.