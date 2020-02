El dúo Camila trae a EEUU su nueva gira "Hacia Adentro"

Su honestidad y profundo respeto a la música los hacen merecedores de premios Grammy y Billboard, discos certificados Diamante y Platino por sus ventas, y muchísimas nominaciones. Tienen más de dos millones de copias vendidas; muchos vibran con su música, tararean Mientes en la ducha, en el auto, en pareja; quieren tomarse fotos con ellos; los siguen en las redes sociales; pero, como afirman, su mejor regalo es sentir el abrazo del público en cada encuentro.

Por eso recorrerán varias ciudades de EEUU para regalar no solo su música, sino algunas confesiones e historias personales ligadas a sus canciones. Y el público del sur de la Florida no se quedan fuera: Camila se presentará en el James L. Knight Center, en Miami, el 29 de febrero. Sin dudas, será una oportunidad dorada para conocerlos mejor.

El dúo platicó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre esta nueva aventura con la que comienzan el año y que los tiene muy ilusionados.

-“He buscado tanto afuera, ahora toca ver hacia adentro”. ¿Por qué mirar hacia adentro?

Mario: Creo que es parte del cansancio, del hastío, de darse cuenta de que la gente está distraída buscando en el lugar equivocado, estamos todos dormidos. Dejé mis redes sociales hace un tiempo ya, me di cuenta de que valía la pena mejor verles los ojos a mis hijos. Es esa búsqueda de darme cuenta de que la meditación ayuda. La religión, he estado en la búsqueda de varias y no me han dado un cambio en mi vida.

Empecé a buscar en la meditación y en ciertos rituales como la ayahuasca y detonadores de conciencia que son fuertes. Y eso me ha ayudado a buscar en otro lugar y me siento más cómodo conmigo mismo, me siento más libre, descomprimido, más creativo, mejor persona.

-Y justamente es en un acto creativo tan íntimo como hacer música, sobre todo la que ustedes hacen, que va a las relaciones humanas, donde lo que necesitamos es ir más allá de este mundo que parece ficción.

Mario: Todo es ficción, los sentimientos y las sensaciones no son completamente reales, estamos metidos en un videojuego y vale la pena despertar un poco. No somos pastores ni profetas de nada, simplemente decimos lo que pensamos por medio de la música. La poesía es un vehículo maravilloso y la vibración de la música también.

-La poesía mueve montañas. En ese sentido, en el encuentro con el público, ahora que salen a la carretera, de gira por EEUU, ¿qué sienten cuando el público empieza a cantar sus canciones?

Pablo: Es muy emocionante darse cuenta de que la gente las ha vivido, que las ha hecho suyas, que esa canción que nació en un momento personal y de soledad de repente se vuelve algo colectivo, que puede significar cosas distintas para cada persona y a la hora de cantar al unísono se vuelve algo muy poderoso. Eso es lo más bello de nuestro trabajo, poder llevar en vivo la música y saber que la gente ha hecho ya suyas esas canciones.

-¿Qué habrá de nuevo en esta gira?

Mario: Nos dimos cuenta de que llevábamos años sin cantar muchas de las canciones que a la gente le gusta. Siempre hemos ido tras los hits, las canciones más fuertes, que fueron número uno. Pero en esta ocasión queremos también rescatar algunas que también tienen mensajes importantes. Tenemos ganas de hacer un concierto acústico, semiacústico y full band también. La puesta en escena es mucho más simple: no hay bailarinas, no hay nada que distraiga. Queremos hacer un storyteller concert, poder hablar de cómo nacieron las canciones, por qué, y que la gente pueda conocer un poco más del origen de la banda.

-Entonces va a tono con Hacia Adentro. Lo que prima es el mensaje de su música, sus maravillosos arreglos, para que sea un encuentro más cercano.

Mario: No es un concierto pequeño, pero queremos mantener esa cercanía con el público, para contar por qué estamos aquí.

Pablo: Creo que el concierto va a tener momentos muy grandes, muy exclusivos, y momentos muy íntimos y más acústicos, así que va a ser una curva de emociones.

-¿Cómo encuentran las historias?

Mario: Llegan solas. Uno siempre está buscando, y cuando más busco, menos encuentro. He aprendido a fluir, a dejar que las cosas pasen. Siempre una canción me sorprende cuando viene llegando, de repente. La última que hice se llama Miedo a perderte y el otro día pensaba: ¿cómo la hice? No recuerdo. Es como un momento de trance donde me siento en el piano y empiezo a escribir. Y cuando termino, la canción esta lista. He escrito canciones en el aeropuerto a las 5 de la mañana, he salido de bañarme con el agua chorreando hasta el estudio. Es raro, la inspiración es un misterio que me niego a resolver. Es magia.

-¿Tienen algún otro proyecto entre manos?

Mario: Viene música nueva, en marzo o abril sabrán de nuevos temas que estamos, está lindo lo nuevo, está diferente, así que estamos contentos.