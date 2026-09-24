jueves 24  de  septiembre 2026
SÉPTIMO ARTE

Cine latinoamericano recibe impulso económico en Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián concluirá el sábado con la gala de entrega de sus premios principales

Tatiana Huezo asiste al estreno de «Prayers for the Stolen» de Netflix durante el 59.º Festival de Cine de Nueva York en el Walter Reade Theater el 30 de septiembre de 2021.

Tatiana Huezo asiste al estreno de «Prayers for the Stolen» de Netflix durante el 59.º Festival de Cine de Nueva York en el Walter Reade Theater el 30 de septiembre de 2021.

AFP/Vía Monica Schipper/Getty Images for Netflix

SAN SEBASTIÁN.- Cineastas de Colombia, El Salvador y Argentina recibieron este miércoles apoyo económico para terminar la producción de sus películas, al obtener premios en el Festival de San Sebastián, vitrina en Europa del cine latinoamericano.

Lovers Go Home!, del colombiano Juan Sebastián Mesa, consiguió el premio WIP Latam, una ayuda de posproducción hasta la generación de un DCP (formato de distribución digital) con subtítulos en inglés, y su distribución en España.

Lee además
Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva
El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película Minotauro, el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa
POLÉMICA

Rusia declara "agente extranjero" al aclamado director de cine Sviáguintsev

La película cuenta la historia de una modelo de webcam y un veterano de guerra discapacitado estadounidense que de una relación virtual quieren pasar a un encuentro en la vida real.

Galerna, de la salvadoreña Tatiana Huezo, se llevó el premio Egeda Platino Industria, que consiste en 30.000 euros (unos 34.100 dólares) para la productora mayoritaria del largometraje.

La ficción sigue a Lúa y Noé, dos agentes que tienen la tarea de seleccionar actores naturales para una película de ciencia ficción en México.

Huezo ha recibido por sus anteriores películas varios premios, entre ellos mención especial en Un Certain Regard de Cannes y el galardón a mejor cinta latinoamericana en San Sebastián en 2021.

Por último, el Foro de Coproducción Europa-América Latina otorgó otros 30.000 euros a Los Inexpertos, del argentino Felipe Solari Yrigoyen.

Premios

Por lo general, las películas que obtienen estos premios vuelven una vez completadas a San Sebastián, el principal festival del mundo hispano, a apartados competitivos.

Este año lo hicieron hasta cinco de los doce filmes que compiten por el premio a mejor película latinoamericana en la sección Horizontes, dedicada a la región.

El Festival de San Sebastián concluirá el sábado con la gala de entrega de sus premios principales.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La actriz británica Naomi Watts, homenajeada en un festival de cine de España.

Miss Jamaica 2025 demanda a la Organización Miss Universo por negligencia

Macklemore contraataca con gira "Free Palestine" tras polémica con Ed Sheeran

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De elecciones habló el presidente de EEUU, Donald Trump (c-d) en un encuentro con Delcy Rodríguez este martes, que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York
VENEZUELA

¿Qué hay detrás de la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York?

Fchada del Aeropuerto Internacional de Miami. 
FLORIDA

Disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami provocan operativo policial y cierre parcial de la terminal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, en mayo de 2026 
TERCER ENCUENTRO

Cita de Trump y Xi Jinping mide fuerzas e interés por acuerdos entre las dos potencias

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Zelenski afirma ante la ONU que Rusia utiliza combatientes de 47 países para la guerra

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y la primera dama, Melania Trump, dan la bienvenida al presidente chino, Xi Jinping, y a la primera dama, Peng Liyuan, en una visita de Estado en el pórtico sur de la Casa Blanca en Washington.  
DIPLOMACIA

Trump recibe a Xi Jinping en su primera visita a la Casa Blanca en más de diez años

Por Julián Varela
En Caracas salen a las calles a exigir el regreso de María Corina Machado
VENEZUELA

En Caracas salen a las calles a exigir el regreso de María Corina Machado

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Nueva York rechaza la libertad de Cilia Flores por riesgo de fuga

Sede del ayuntamiento de Doral
FINANZAS MUNICIPALES

Doral aprueba presupuesto de US$148 millones en medio de diferencias entre concejales