Cine latinoamericano recibe impulso económico en Festival de San Sebastián

Tatiana Huezo asiste al estreno de «Prayers for the Stolen» de Netflix durante el 59.º Festival de Cine de Nueva York en el Walter Reade Theater el 30 de septiembre de 2021.

SAN SEBASTIÁN.- Cineastas de Colombia, El Salvador y Argentina recibieron este miércoles apoyo económico para terminar la producción de sus películas, al obtener premios en el Festival de San Sebastián, vitrina en Europa del cine latinoamericano.

Lovers Go Home!, del colombiano Juan Sebastián Mesa, consiguió el premio WIP Latam, una ayuda de posproducción hasta la generación de un DCP (formato de distribución digital) con subtítulos en inglés, y su distribución en España.

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La película cuenta la historia de una modelo de webcam y un veterano de guerra discapacitado estadounidense que de una relación virtual quieren pasar a un encuentro en la vida real.

Galerna, de la salvadoreña Tatiana Huezo, se llevó el premio Egeda Platino Industria, que consiste en 30.000 euros (unos 34.100 dólares) para la productora mayoritaria del largometraje.

La ficción sigue a Lúa y Noé, dos agentes que tienen la tarea de seleccionar actores naturales para una película de ciencia ficción en México.

Huezo ha recibido por sus anteriores películas varios premios, entre ellos mención especial en Un Certain Regard de Cannes y el galardón a mejor cinta latinoamericana en San Sebastián en 2021.

Por último, el Foro de Coproducción Europa-América Latina otorgó otros 30.000 euros a Los Inexpertos, del argentino Felipe Solari Yrigoyen.

Premios

Por lo general, las películas que obtienen estos premios vuelven una vez completadas a San Sebastián, el principal festival del mundo hispano, a apartados competitivos.

Este año lo hicieron hasta cinco de los doce filmes que compiten por el premio a mejor película latinoamericana en la sección Horizontes, dedicada a la región.

El Festival de San Sebastián concluirá el sábado con la gala de entrega de sus premios principales.

FUENTE: Con información de AFP