viernes 25  de  septiembre 2026
CINE

Brasil cierra la competición de San Sebastián con "Las disculpas de Vicentina"

La lista de favoritas para alzarse con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, según los críticas, está encabezada por "Tender Loving Care"

La actriz brasileña Rejane Faria posa en el Festival de Cine de San Sebastián.&nbsp;

La actriz brasileña Rejane Faria posa en el Festival de Cine de San Sebastián. 

AFP

SAN SEBASTIÁN.- Las disculpas de Vicentina", un drama del cineasta brasileño Gabriel Martins, cierra este viernes la sección oficial del Festival de San Sebastián, mientras el jurado delibera antes de anunciar el palmarés el sábado.

El tercer largometraje de Martins clausura la principal sección del certamen de la ciudad del norte de España, donde compiten en total diecisiete producciones por la Concha de Oro a la mejor película.

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La cinta cuenta la historia de Vicentina, interpretada por la actriz Rejane Faria, que busca a las víctimas de una tragedia en la que murió su hijo, el conductor de un autobús, para pedir su perdón.

La película será proyectada la tarde de este viernes con presencia del director y del reparto en el Kursaal, el palacio de convenciones de San Sebastián y epicentro del Zinemaldia, como se llama en vasco el certamen cinematográfico.

Como es tradicional, el jurado presidido por el director estadounidense Ira Sachs se reunirá a deliberar en el famoso restaurante Arzak, una institución en la ciudad costera.

Las favoritas

La lista de favoritas para alzarse con la Concha de Oro, según los críticas, está encabezada por "Tender Loving Care", una reflexión sobre los cuidados, la amistad y la familia del británico Mike Leigh.

Este podría ser el último filme del veterano director de 83 años, quien explicó en una rueda de prensa mediante videollamada, ya que no pudo venir al festival, que sufre una enfermedad autoinmune que probablemente le impida seguir rodando.

También suena "The Debut", del estadounidense Jesse Eisenberg, con una deslumbrante Julianne Moore en el papel principal, así como "Muyou no hito", la ópera prima de la conocida escritora japonesa Maha Harada.

Aparte de "Las disculpas de Vicentina", en sección oficial compiten otras dos producciones latinoamericanas, "Mis muertos tristes", del chileno Pablo Larraín, y "Glaxo", del argentino Benjamín Naishtat.

Redes de trata de mujeres

Este viernes también se estrenó en sección oficial, aunque fuera de concurso, la serie "El castillo", creada por los españoles Isabel Peña y Eduardo Villanueva y basada en "El proxeneta", un libro de la escritora y activista en defensa de los derechos de las mujeres Mabel Lozano.

Desde que en 2017 San Sebastián abriera sus puertas a las series, programa anualmente una o dos, usualmente firmadas por conocidos cineastas españoles.

"El castillo", thriller inspirado en hechos reales, reconstruye el auge de las redes de trata de mujeres en España a través de las historias cruzadas de los policías que las investigan, los hombres que las controlan y las jóvenes, muchas de ellas colombianas, atrapadas en la explotación sexual.

En las escenas de sexo, la cámara solo enfoca los rostros de los clientes, una decisión deliberada para "entender que alguien que tiene delante una víctima de trata, aunque no lo sepa, cómo puede no detectar señales de desagrado, de miedo, de nervios", explicó en rueda de prensa Elena Martín Gimeno, codirectora de la serie junto a Sandra Romero.

Los creadores y guionistas hicieron una exhaustiva investigación de varios años que incluyó entrevistas con trabajadoras sexuales, explicó de su lado Isabel Peña, una de las guionistas más reconocidas del cine español y habitual colaboradora creativa de Rodrigo Sorogoyen.

Peña y Sorogoyen han ganado por sus guiones la Concha de Plata en San Sebastián, por "Que Dios nos perdone", y dos Goya, por "El reino" y "As bestas".

La sección Horizontes Latinos, dedicada al cine de la región, se cierra este viernes con la proyección de "Narciso", una película de época del realizador paraguayo Marcelo Martinessi.

En total, doce filmes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay compiten por el premio a la mejor película latinoamericana en esta 74ª edición del Festival de San Sebastián

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