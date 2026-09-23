miércoles 23  de  septiembre 2026
CINE

Brad Pitt presenta en San Sebastián el filme "En el corazón de la bestia"

En la cinta, Pitt interpreta a un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses retirado, quien junto a su perro de combate Odín va a Alaska en busca de paz interna

El actor estadounidense Brad Pitt posa durante una sesión fotográfica para promocionar la película Heart of the Beast en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El actor estadounidense Brad Pitt posa durante una sesión fotográfica para promocionar la película "Heart of the Beast" en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

AFP/Ander Gillenea

SAN SEBASTIÁN.- Brad Pitt acapara este miércoles los focos del Festival de cine de San Sebastián, donde presenta En el corazón de la bestia, una historia de supervivencia de un oficial retirado y su fiel perro de combate en la naturaleza salvaje de Alaska.

La jornada también dejó espacio para la proyección de Más allá de la sociedad, documental producido por J.A. Bayona sobre la vida de los sobrevivientes del accidente aéreo de un equipo de rugby uruguayo en los Andes en 1972.

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"Fue una maravilla estar aquí", lanzó en la rueda de prensa Pitt, cuyos pasos son seguidos de cerca por los fanáticos y la prensa desde que llegó el domingo a la ciudad costera del norte de España.

"Tuve el lunes libre para explorar la costa, ver algo de arte hermoso, de mi favorito de todos los tiempos, (el vasco) Eduardo Chillida, un escultor, y comer comida realmente deliciosa", señaló Pitt, que no venía a San Sebastián desde 2009, cuando defendió Bastardos sin gloria de Quentin Tarantino.

Una historia de amor

En esta ocasión Pitt es el protagonista y productor de En el corazón de la bestia, cinta en la que interpreta a un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses retirado, quien junto a su perro de combate Odín va a Alaska en busca de paz interna.

Cuando el pequeño avión en el que viajan sufre un accidente, empieza la aventura para intentar salir con vida de la indómita naturaleza de Alaska.

"Es una historia de supervivencia, pero en el fondo, en última instancia, es una historia de amor" entre el soldado y el perro, ambos con estrés postraumático, explicó Pitt sobre la película del director David Ayer, con quien ya había trabajado en el pasado.

Para el ganador de dos Óscar, es una película muy oportuna en este momento de convulsión en el mundo.

"Personalmente, creo que podríamos dedicar más tiempo a concentrarnos en lo que tenemos en común" y "lo que nos une (...) Quizá solo empezar a cuidar de las personas que tenemos alrededor y asegurarnos de que estén bien", señaló.

En cuanto al contexto actual del cine, Pitt dijo que gracias a las plataformas veía la situación mejorar para películas de medio presupuesto como En el corazón de la bestia que tenían "muy complicado recuperar" la inversión.

Para él, trabajar con el perro, que en realidad se llama Uber, fue una experiencia "preciosa".

"Conectamos muy rápidamente. Intentamos que todos los días fueran un día de juego. Hubo momentos en que hacía cosas que eran simplemente increíbles, que no estaban en el guion y que ves en la película, y sus expresiones, de verdad, me conmovieron muchísimo", detalló.

"En el corazón de la bestia" participa en la sección oficial del Festival de San Sebastián pero fuera de concurso.

La tragedia de los Andes

También fuera de competencia se estrena este miércoles Más allá de la sociedad, que narra las vicisitudes al volver a casa de los sobrevivientes de la llamada tragedia de los Andes en 1972.

El documental, que se estrenará como miniserie en Netflix en diciembre, es producida por J.A. Bayona, director de La sociedad de la nieve, largometraje de ficción de 2023 sobre el accidente, que tuvo dos nominaciones a los Óscar y ganó entre otros premios doce Goyas.

"Yo me pellizco porque estar acá hoy en este momento representando a todas las familias de los que no volvieron y a ellos mismos, representando a mi hermano, honrándolo (...) me parece increíble y estoy realmente muy contenta", dijo en rueda de prensa Stella Pérez del Castillo, hermana de Marcelo, uno de los fallecidos.

En esta 74ª edición del Festival de San Sebastián compiten por la Concha de Oro diecisiete producciones, entre ellas Mis muertos tristes, del chileno Pablo Larraín, y "Glaxo", del argentino Benjamín Naishtat.

En Horizontes Latinos, la sección dedicada íntegramente al cine de la región, entran a competir este miércoles dos cintas de directores mexicanos, Chicas tristes, de Fernanda Tovar, y Moscas, de Fernando Eimbcke.

San Sebastián entrega sus premios el sábado en la gala de clausura del festival.

FUENTE: Con información de AFP

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