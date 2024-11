El filme "Venom: The Last Dance" continúa liderando la taquilla norteamericana

Una escena de "Venom: The Last Dance".

LOS ÁNGELES.- El filme Venom: The Last Dance disfrutó de otro fin de semana en la cima de la taquilla norteamericana. El lanzamiento de Sony protagonizado por Tom Hardy agregó 26,1 millones de dólares en ingresos, según las estimaciones de los estudios el domingo.

Fue un fin de semana relativamente tranquilo para los cines de Norteamérica previo a las elecciones, que son el martes. Las listas fueron dominadas por grandes éxitos de estudios, como Venom 3, The Wild Robot y Smile 2, mientras que al público no le gustó la reunión de Tom Hanks, Robin Wright y Robert Zemeckis en "Here". Treinta años después de Forrest Gump, Here se estrenó con solo 5 millones de dólares de 2.647 salas.