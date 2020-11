El Koubek Center en Miami trae nueva serie de conciertos

"Little Havana Social Club es una experiencia multidisciplinaria que incluye danza y teatro. Sabemos que no hay nada como reunirnos en nuestro jardín en el centro y compartir, pero el programa de Little Havana Social Club ¡en casa! sigue proponiendo un diálogo entre la comunidad y los artistas locales. Nuestro objetivo es construir una comunidad a través de las artes. Y la música es una de esas experiencias que nos conecta como sociedad", agregó.

Little Havana Social Club ¡en casa! presentará algunos de los mejores grupos y artistas de Miami. La serie será un muestrario del funk bailable con sabor miamense de Los Wizzards, la experiencia única de teatro y danza de Teatro Salvaje, y la música soul, con acento caribeño, de la cantante y compositora Keba.

El programa también incluye el reggae de Jahfé; a la cantante y compositora Leslie Cartaya y su personal estilo de interpretar el son cubano con elementos de jazz y funk; y a la rapera Lyrical G.

El Dj y productor Mr. Pauer (Totó González) conducirá la serie, realizará entrevistas y tocará. Nacido en Venezuela y radicado en Miami, Mr. Pauer agrega un estilo diferente al programa. Su trabajo, el cuál describe como sonido Electrópico, mezcla música bailable electrónica y estilos bailables tradicionales del Caribe y resume el tono de la serie: tradición con sabores del Miami contemporáneo.

"Siento que la manera en que esta serie ha sido organizada es muy interesante porque ha llamado a participar diferentes nacionalidades, culturas, y estilos musicales", dijo Mr. Pauer. "Y eso va a atraer una audiencia diferente y más amplia. Estoy ansioso por empezar".

Las actuaciones en el teatro del Koubek Center serán filmadas y editadas por el director y productor Juan Enis, quien ha trabajado con algunos de los mejores artistas españoles como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, David Bisbal y La Oreja de Van Gogh. Enis también ha dirigido documentales para la televisión española (TVE) y ARTE, el Canal Europeo de Televisión (francés y alemán).

Por otra parte, el artista Luis Valle, conocido como El Chan Guri, nacido en Nicaragua y criado en Miami, contribuirá al vocabulario visual de la serie. Su estilo, una mezcla de influencias de culturas indígenas y chamanismo, destaca al igual que su trabajo como muralista y creador de proyectos de arte público, que pueden ser visto en muchos lugares en el sur de la Florida.

"Estamos muy entusiasmados con la gran variedad de los artistas quienes, a su vez, representan una gran diversidad de identidades culturales", agrega Messulam. "Es una manera de representar en Little Havana Social Club ¡en casa! a ese Miami que conocemos y queremos".

Sobre El Koubek Center

Con una larga y rica historia como centro cultural en el sur de la Florida, el Koubek Center está dedicado a construir el concepto de comunidad a través de las artes. Por varias décadas, el centro ha ofrecido una gran variedad de actividades, incluyendo talleres, muestras de arte, obras de teatro, lecturas literarias y conciertos. Es un lugar en el que artistas y organizaciones artísticas pueden explorar y experimentar, colaborar y compartir su trabajo con la comunidad.

El Koubek Center cuenta con un teatro con capacidad para 200 espectadores, un amplio jardín, salones de clase, además de espacios multiuso y para ensayos. Fue construido en 1929 por el comerciante austríaco John J. Koubek como regalo a su esposa. El lugar fue luego donado a la Universidad de Miami y adquirido por Miami Dade College en 2011.