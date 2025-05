El libro "La cultura es una estafa": un mapa literario de exilios, íconos pop y memoria

Con una prosa que despliega con profundidad crítica y sensibilidad narrativa, Vera Álvarez se confirma como una de las voces más agudas del presente literario latinoamericano. El autor, también editor y dibujante, ha construido un proyecto que revela las grietas de la cultura oficial —esa que canoniza, borra o decora según convenga— y propone, en su lugar, una lectura apasionada y sospechosa de los mitos, las migraciones y la memoria.

Entre los retratados destacan figuras como Copi, cuya obra transgresora y marginal es rescatada en una biografía fragmentaria que dialoga con testimonios, entrevistas y análisis de estilo; Isaac Bashevis Singer, narrado a través de su vínculo con Miami Beach y la lengua yiddish; y Rafael Pividal, autor de culto que murió en un exilio tan literario como literal. También hay espacio para las lecturas generacionales de íconos como Alejandra Pizarnik, Fito Páez o los Prisioneros, todo hilado con una mirada que atraviesa las fronteras culturales y políticas de América Latina.

La cultura es una estafa no sólo traza un mapa de nombres y ciudades: es también un gesto ético y estético frente a las formas en que se construyen los relatos culturales. El título mismo es una declaración de principios: la cultura como trampa, pero también como campo de batalla y posibilidad de resistencia.

“Este libro no busca imponer un canon sino desafiarlo”, señala Vera Álvarez. Y en efecto, lo logra.

Sobre el autor

Hernán Vera Álvarez, a veces simplemente Vera (Buenos Aires, 1977). Es escritor, dibujante y editor. Realizó estudios de literatura en Florida International University donde actualmente trabaja como profesor. Imparte talleres de escritura creativa en distintas instituciones, entre ellas, el Koubek Center del Miami Dade College. Ha publicado las novelas La librería del mal salvaje –Florida Book Awards– y Los hermosos, los libros de poesía La vida enferma y Los románticos eléctricos, el de cuentos Grand Nocturno y el de comics La gente no puede vivir sin problemas.

Es editor de varias antologías, entre ellas, Vacaciones sin hotel –Florida Book Awards–, Don´t cry for me, América –Latino International Book Awards–, Escritorxs Salvajes y Viaje One Way. Muchos de sus textos han aparecido en The New York Times, The Hong Kong Review, Latin American Literature Today, El Nuevo Herald, Nueva York Poetry Review, La Nación y Clarín. Desde el 2000 reside en Estados Unidos, de los cuales ocho años vivió como un ilegal y trabajó en un astillero, en la cocina de un cabaret, en algunas discotecas, en la construcción. @HVeraAlvarez

