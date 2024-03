El mundo recuerda a Selena Quintanilla, a 29 años de su muerte

POLÉMICA Yolanda Saldívar sobre muerte de Selena Quintanilla: "No supe cuando se disparó el arma"

Sin embargo, en el calor de la confrontación la mujer de entonces 34 años sacó un revólver Taurus 85 calibre 38 mm de cañón recortado128131 y amenazó a la cantante, quien al intentar huir recibió un disparo en la espalda.

Fue auxiliada inmediatamente por empleados del lugar, quienes llamaron a emergencias, y antes de desmayarse logró delatar a su atacante. Aunque la trasladaron al hospital Corpus Christi Memorial, Quintanilla había perdido mucha sangre, pues la bala impactó en la arteria subclavia, y fue declarada con muerte cerebral.

Selena tenía 23 años y estaba en la cima de su carrera.

El legado de Selena

Conocida como la Reina del Tex-Mex, éxitos como Bidi Bidi Bom Bom, Como la Flor y Dreaming of You aún resuenan en los playlist no solo de quienes en aquella época siguieron de cera los pasos de Selena, sino también de las nuevas generaciones que heredan o descubren sus inmortales piezas atemporales.

Recientemente, Amor prohibido cumplió 30 años de su lanzamiento.

Selena Quintanilla sacudió a la industria con un estilo fresco que mezclaba sus raíces mexicanas con su esencia texana, fusionando los ritmos propios de la región con el pop, y abriendo paso a una ola de artistas que consolidarían el género que ella catapultó.

Selena lazó en total once discos, seis con su banda Selena y Los Dinos, y cinco sin ellos, y sumó innumerables reconocimientos, destacando el Billboard Latin Music Awards, el Premio Lo Nuestro y un Grammy en 1994 al Mejor Álbum de Música Mexicana/Americana por Live!.

Tras su fatídico asesinato, su música continuó resonando y en 1996, la artista sumó cuatro Billboard Latin Music por Disco Pop del Año, Artista del Año, Video del Año y Canción del Año.

Posteriormente, la carrera de Selena ha sido honrada durante la primera y segunda década del 2000. Y en 2021, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos concedió el Grammy a la Carrera Artística.

En conmemoración del aniversario de su muerte, los familiares de Selena compartieron con sus seguidores una fotografía de una rosa blanca en Instagram y escribieron: "A todos los fans de Selena en todo el mundo. Tienes nuestro más sentido cariño y gratitud por seguir amando a nuestra Selena. Por Siempre Selena".

Polémico documental

La docuserie Selena & Yolanda: The Secrets Between Them ha sido la ventana por la que Yolanda Saldívar ha dado a conocer 'su verdad' acerca de su relación con la cantante Selena Quintanilla, a casi 30 años del asesinato de la Reina del Tex.Mex.

En el proyecto audiovisual, que se estrenó el 17 de febrero por Oxygen y que consta de tres episodios, Saldívar confesó, desde el centro penitenciario Patrick O'Daniel Unit, que su intención no era hacerle daño a la cantante. "No supe cuándo se disparó mi arma. No supe que le había dado porque pensé que simplemente había huido", dijo al hacer referencia de lo ocurrido el 31 de marzo de 1995, cuando le disparó a la intérprete.

La mujer, de ahora 63 años, señaló que el 9 de marzo de 1995 había adquirido el revólver, luego de mantener una reunión con Selena, su hermana, Suzette, y su papá, Abraham Quintanilla, quien, según ella, la había amenazado y sentía temor por su integridad física.

Saldivar aseguró en el audiovisual que su intención nunca fue arremeter contra Selena, y que el padre de la cantante nunca tuvo pruebas de que ella robó dinero de las tiendas.

En 2009, en una entrevista que concedió a El Gordo y la Flaca, la mujer señaló que el padre de Selena se aprovechó del sentimiento de los fanáticos para juzgarla.

"Fui condenada por la opinión pública incluso antes de que comenzara mi juicio. Se les ha alimentado con una narrativa que no es correcta. (Dicen) que yo era una malversadora, que era una asistente. Invirtieron mi derecho como ciudadana de Estados Unidos a ser inocente hasta que se demuestre mi culpabilidad. Yo era culpable y tenía que demostrar mi inocencia", reseñó Univision.