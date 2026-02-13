"Amor Prohibido" de Selena Quintanilla ingresa al Salón de la Fama del Grammy

Fans sostienen una foto de Selena durante la ceremonia de homenaje a la cantante Selena Quintanilla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre de 2017, en Hollywood, California.

MIAMI.- La Academia de la Grabación dio a conocer las 14 grabaciones que ingresaron este año al Salón de la Fama de los Grammy, siendo Amor Prohibido de Selena Quintanilla una de las grabaciones reconocidas.

“Hoy, la Academia de la Grabación reveló las grabaciones incluidas en el distinguido Salón de la Fama de los GRAMMY en 2026. Nos honra enormemente anunciar que la incluida este año es SELENA, Amor Prohibido — Álbum”, reza una publicación realizada en la cuenta póstuma de Instagram de la Reina del Tex-Mex.

Amor Prohibido destaca como uno de los álbumes más influyentes de Selena y de la música latinoamericana.

Lanzado en 1994, se consolidó como una producción que unió a la música texana y el pop latino. A tres décadas de su estreno, el disco continúa siendo el favorito de muchos y conquistando a las nuevas generaciones.

Con su ingreso al Salón de la Fama, Amor Prohibido reafirma su impacto cultural y artístico, y se mantiene como un referente dentro de la industria musical global.

El reconocimiento de la Academia honra también el legado, la huella y la calidad artística de Selena Quintanilla.

Homenajeados

La Academia también ingresó a All Eyez on Me de 2Pac; Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 de Janet Jackson, ganadora del Grammy a mejor video musical en formato largo en 1990; OK Computer de Radiohead, ganadora del Grammy a mejor álbum de música alternativa en 1998; Car Wheels on a Gravel Road de Lucinda Williams, ganadora también del Grammy a mejor álbum de folk contemporáneo en 1999;

Trouble in Mind de Bertha “Chippie” Hillde de 1926 es la grabación más Antigua incluída este año.