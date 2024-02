Yolanda Saldívar sobre muerte de Selena Quintanilla: "No supe cuando se disparó el arma"

Yolanda Saldívar declara tras 29 años del asesinado de Selena Quintanilla. Captura de pantalla/YouTube/LaJeepetaAndI

MIAMI.- La docuserie Selena & Yolanda: The Secrets Between Them ha sido la ventana por la que Yolanda Saldívar ha dado a conocer 'su verdad' acerca de su relación con la cantante Selena Quintanilla, a casi 30 años del asesinato de la Reina del Tex.Mex.







En el proyecto audiovisual, que se estrenó el 17 de febrero por Oxygen y que consta de tres episodios, Saldívar confesó, desde el centro penitenciario Patrick O'Daniel Unit, que su intención no era hacerle daño a la cantante. "No supe cuándo se disparó mi arma. No supe que le había dado porque pensé que simplemente había huido", dijo al hacer referencia de lo ocurrido el 31 de marzo de 1995, cuando le disparó a la intérprete.

La mujer de 63 años señaló que el 9 de marzo de 1995 adquirió el revólver calibre .38mm, luego de mantener una reunión con Selena, su hermana, Suzette, y su papá, Abraham Quintanilla. Según la exenfermera, el hombre la había acusado de robar dinero de las boutiques y del club de fans que ella administraba, y alegó que desde entonces se sintió amenazada y consideró que su integridad física estaba en riesgo. A su juicio, fue esto lo que motivó su necesidad de comprar un arma. "No me sentía segura. Era mi propia defensa de que, si algo se me presentaba, iba a protegerme. Tenía miedo. (...) Nunca me han demostrado que le robara un solo céntimo. Si fui malversadora como (Abraham) afirmó, ¿por qué nunca presentó cargos en mi contra? No lo hizo porque nunca tuvo esas pruebas", dijo según lo reseñado por Entertainment Tonight. Sobre el tiro que cobró la vida de Selena, de entonces 23 años, Saldívar manifestó: "Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo intención de hacerle daño". Tras conocerse que el documental saldría a la luz, Abraham Quintanilla dijo a TMZ que su familia no está involucrada ni apoyan el proyecto; así como tampoco desean tener contacto con la mujer. La versión de Saldívar Yolanda tenía 35 años cuando le disparó a la cantante en la habitación de un hotel de Corpus Christi, Texas. La mujer fue declarada culpable del asesinato en primer grado de Selena Quintanilla y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a partir del 30 de marzo de 2025. Sin embargo, Saldívar ha negado desde entonces los argumentos de la familia Quintanilla. En 2009, en una entrevista que concedió a El Gordo y la Flaca, la mujer señaló que el padre de Selena se aprovechó del sentimiento de los fanáticos para juzgarla. "Fui condenada por la opinión pública incluso antes de que comenzara mi juicio. Se les ha alimentado con una narrativa que no es correcta. (Dicen) que yo era una malversadora, que era una asistente. Invirtieron mi derecho como ciudadana de Estados Unidos a ser inocente hasta que se demuestre mi culpabilidad. Yo era culpable y tenía que demostrar mi inocencia", reseñó Univision. Agregó que así como el público sufrió su pérdida, ella también estaba dolida por lo que había ocurrido. "Sé que la gente estaba sufriendo, lo sé. Y sé que la amaban, sin duda. Y sé que la gente hasta el día de hoy todavía siente dolor por ella, yo también. (...) Y creo que Abraham aprovechó ese sentimiento, de esa simpatía, y lo utilizó en su beneficio para envenenar sus mentes y sigue haciéndolo".

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP